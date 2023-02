Bonucci contro Venuti nel caotico finale dello Stadium: cos’è successo

Caotico finale allo Stadium in Juventus-Fiorentina, protagonista Leonardo Bonucci. Ecco cos’è successo

Vittoria con brivido finale per la Juventus di Massimiliano Allegri contro la Fiorentina. I bianconeri sono tornati a vincere anche allo Stadium, nuovamente di “corto muso”, grazie al gol di Rabiot.

Alla squadra viola è stato annullato il gol del pareggio allo scadere, per un fuorigioco di Ranieri in posizione attiva sugli sviluppi della rete realizzata da Castrovilli. Sono stati minuti piuttosto concitati che hanno anche portato all’ammonizione di Massimiliano Allegri. Nel finale il tecnico bianconero se l’è anche presa con un tifosi in tribuna: “La maggior parte del pubblico aiuta la squadra, ha capito il momento difficile. Poi qualcuno decide che un giocatore è bravo o scarso a prescindere e arrivano i fischi. Kean, De Sciglio e Paredes sono giocatori della Juve. Mi dispiace che qualcuno venga allo stadio con poco rispetto per un gruppo di ragazzi che sta facendo buone cose. Poi se si sbaglia è giusto prenderli”.

Scintille anche tra le due panchine nel concitato finale. Non è infatti passato inosservato lo scontro verbale con protagonista il capitano della Juve Leonardo Bonucci. Il difensore, ancora assente per infortunio, si è scagliato contro la panchina dei viola e in particolare contro Venuti.

Juventus-Fiorentina, Bonucci contro Venuti nel caos finale

Sta circolando sul web il video che ritrae Leonardo Bonucci prendersela con Venuti dopo il gol annullato a Castrovilli.

Dopo le prime scintille, gli animi si sono scaldati anche tra le due panchine e in seguito al gol annullato il capitano bianconero ha urlato verso Venuti: “Mettiti seduto, stai seduto Venuti!“. Un finale incandescente che racconta l’importanza della partita e la rivalità tra le due squadre.