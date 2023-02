Traghettatore fino a fine stagione: in estate arriva Zidane

Colpo di scena Zidane: stando alle ultime indiscrezioni dalla Spagna l’ex tecnico del Real avrebbe già trovato un’intesa di massima con il suo nuovo club.

Da tempo ormai il nome di Zinedine Zidane è accostato ai diversi top club in giro per l’Europa che si trovano ad affrontare situazioni emergenziali. E pensare che il futuro di Zizou sembrava essere già scritto, con l’approdo sulla panchina della Francia che avrebbe dovuto suggellare il ritorno in pompa magna dell’ex tecnico del Real Madrid.

Il rinnovo proposto dai “Galletti” ai Deschamps, però, ha cambiato inevitabilmente le carte in tavola. Per Zidane, nel frattempo, le offerte sul tavolo non sono tardate ad arrivare. Al di là dei romantici accostamenti alla Juventus che in realtà non dovrebbero portare ad alcun tipo di sbocco concreto, il profilo di Zizou è ritornato ad essere accostato con una certa insistenza al Psg. Mbappé e compagni, del resto, non stanno attraversando un periodo particolarmente brillante per usare un eufemismo. Negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio della sfida (persa) contro il Monaco, lo spogliatoio del Psg – come rivelato da L’Equipe – si sarebbe trasformato in una vera e propria polveriera.

Accordo con Zidane: il ritorno del tecnico francese ha già una data

Acque agitate in casa Psg, dicevamo. La panchina di Galtier traballa pericolosamente, al punto che la sfida con il Bayern negli ottavi di Champions può già valere una stagione. Secondo quanto riferito da todofichajes.com, nel caso in cui Messi e compagni dovessero perdere il confronto con i bavaresi, la panchina di Galtier potrebbe saltare a stagione in corso.

A quel punto i parigini si affiderebbero ad un traghettatore prima del grande colpo estivo. Al-Khelaifi, infatti, avrebbe già trovato un accordo di massima con Zidane, pronto a diventare il nuovo allenatore del Psg a partire dal prossimo giugno.

Zidane non vorrebbe subentrare a stagione in corso, ragion per cui avrebbe dato la sua parola ai parigini soltanto a partire dalla prossima estate. Fino a quel momento il Psg potrebbe continuare con Galtier o – nel peggiore dei casi – affidarsi ad un allenatore ad interim fino alla prossima estate. Stando a quanto trapela dalla Spagna, dunque, il futuro di Zidane sarebbe dunque giunto ad un bivio: il Psg è pronto a renderlo il nuovo “roi”.