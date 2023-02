Messi sorprende tutti per la nuova firma: ora il PSG trema davvero

Lionel Messi cattura ancora l’attenzione internazionale per la firma del rinnovo di contratto. Il PSG in ansia per il suo fenomeno

Lionel Messi non è e non sarà mai come gli altri a livello europeo e anche internazionale, perché non si può assolutamente non menzionare il successo nell’ultimo Mondiale con la sua Argentina che l’ha posto con ogni probabilità sul gradino più alto tra i più grandi della storia.

Il GOAT, il migliore di tutti e la sua grandezza ormai parlano da sole e non hanno bisogno di ulteriore eco per definire un calciatore che va oltre tutto e tutti, anche oltre il concetto di squadra in sé e per sé. L’ha dimostrato anche negli ultimi anni quando, lasciato il Barcellona con cui aveva sempre dato il meglio, la sua fiamma non si è affievolita con il PSG e ancora di più con l’Argentina. Anzi, se la Nazionale rappresentava di sicuro il tallone d’Achille della sua carriera, i fasti con l’Albiceleste al Mondiale e prima ancora in Coppa America hanno scandito la meraviglia di un campione che è riduttivo chiamare fenomeno. Il suo futuro, quindi, interessa a tutti per forza di cose e soprattutto alla capolista della Ligue 1. Ecco cosa si dice nelle ultime ore riguardo alla Pulce.

Messi si allontana dal PSG: ombre sul rinnovo di contratto

Si parla tanto, fin dalla fine del 2022 e dalla vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina, della possibile firma di Messi sul rinnovo con il PSG.

Nonostante ciò, non è ancora arrivata la fumata bianca che ormai si aspetta da settimane, e i dubbi sono in aumento dalla Francia sul fatto che possa mai arrivare. L’attuale contratto di Messi è in scadenza fino al 30 giugno del 2023, anche se c’è un’opzione per il rinnovo di un altro anno. Secondo quanto riporta Santi Aouna di ‘Footmercato’, la Pulce non è attualmente favorevole a un altro prolungamento con il PSG. L’opzione non è ancora esclusa del tutto, ma le sensazioni che provengono dalla Francia sono sempre su questa scia. Vedremo come andranno a finire le cose e attenzione ai possibili club che restano alla finestra: il destino di Messi, però, resta in bilico.