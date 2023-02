Polveriera PSG, tensione alle stelle. Scoppia la bomba: sarà subito addio

La situazione in casa PSG è diventata molto complicata soprattutto nello spogliatoio dopo lo scontro tra Campos e Neymar: la decisione è stata presa

I soldi non sempre fanno la felicità. Un adagio comune, che ovviamente vale anche nel mondo del calcio. In questi anni abbiamo visto spesso trasferimenti milionari, ingaggi stellari che però non hanno portato a risultati in campo. E questo succede sia dalla parte dei calciatori che da quella delle società. Cristiano Ronaldo alla Juventus è l’esempio più lampante qui in Serie A, super ingaggio per il portoghese e investimento enorme dei bianconeri. Ma poi zero gioie reali in campo, per entrambi.

Kylian Mbappe sembrava destinato al Real Madrid, suo grande sogno dichiarato, prima di scegliere il rinnovo con il PSG a cifre, si potrebbe dire, fuori dal mondo. Lo stesso Ronaldo ha firmato un contratto record, anche questo difficilmente immaginabile, con l’Al Nassr accettando però di uscire completamente dal calcio che conta. E dalla possibilità di firmare altri record in Champions League. Leo Messi ha sposato il PSG dopo che la crisi economica del Barcellona non gli aveva consentito di rinnovare il suo contratto, firmando ovviamente per uno stipendio astronomico. Ma l’argentino ha lasciato controvoglia i blaugrana, il Camp Nou è casa sua e non a caso non si è mai spesso di parlare di un suo ritorno.

PSG, succede di tutto: scontro Neymar-Campos. La decisione sul brasiliano

Qualcosa di simile è stato anche per Neymar, ormai dal 2017 a Parigi dagli sceicchi che hanno ricoperto d’oro sia lui che il Barcellona pagando la clausola di 222 milioni. Ma il brasiliano in Ligue 1 si è un po’ spento, preso parecchio da qualche festeggiamento di troppo che ha spesso fanno infuriare la dirigenza. E ora lo spogliatoio sembra sempre più teso.

Neymar, riportano i media, ha festeggiato fino al mattino il suo compleanno con una mega festa, a poche ore dalla partita con il Marsiglia poi effettivamente persa dal PSG. Per la squadra di Galtier è un momentaccio, soprattutto dopo la sconfitta – la seconda di fila quindi – contro il Monaco di sabato sera. Un ko per 3-1 che ha alimentato le tensioni della piazza, che ora fischia i giocatori anche fuori dal centro sportivo. Anche perché domani sera si gioca l’andata degli ottavi di Champions col Bayern Monaco e la squadra pare decimata da infortuni e virus misteriosi. Anche se può aver recuperato Mbappe. E lo spogliatoio del PSG è una polveriera: nella pancia del ‘Louis II’ di Montecarlo, infatti, il ds Luis Campos si è infuriato letteralmente con Neymar e i due sono venuti allo scontro. Con Marquinhos a prendere le parti del suo compagno e Galtier del suo dirigente. In Francia parlano di uno scambio di battute intensissimo e dai toni parecchio accesi, che hanno stupito tutti i presenti.

Al centro delle critiche anche l’atteggiamento in campo di Neymar, colto a sbuffare e gesticolare in campo se un compagno non gli passa il pallone. Poi qualche episodio fuori dal campo, con i suoi vicini di casa che si sarebbero detti pronti a denunciarlo per le sue feste notturne. Tutto questo avrebbe portato, secondo ‘Le Parisien’, alla decisione di Campos di provare a vedere Neymar a giugno. Un tentativo già fatto nell’estate 2022 e voluto dai vertici, ma non andato a buon fine. Per il PSG, però, cedere il brasiliano nel 2023 sarà un’impresa visto il suo contratto di 36 milioni di euro a stagione fino al 2027. Intanto, oggi pomeriggio alle 17.30 lo stesso Neymar parlerà in conferenza stampa con l’allenatore Galtier prima del match di domani col Bayern. E il livello di attesa e curiosità per le sue parole è altissimo.