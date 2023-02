Ribaltone in Serie A: è stato scelto Conte

Il tecnico salentino sfiderà il Milan domani sera in Champions League. Il suo contratto con il Tottenham scade a fine stagione

Conte ritorna, di nuovo. In Italia per sfidare il Milan domani sera nell’andata degli ottavi di Champions. Poi, chissà, a giugno per sedersi sulla panchina di una big del nostro calcio.

Tre scudetti con la Juventus, uno con l’Inter. Il salentino ha stravinto in Serie A, lasciando il segno. Una mentalità vincente in primis, chiedere ai suoi successori Allegri e Inzaghi. E ora? Il contratto con il Tottenham scade a giugno e, per il momento, non ci sono segnali positivi in chiave rinnovo. Alcuni rumors lo danno intenzionato a tornare qui, dove è rimasta la sua famiglia. A Torino, precisamente. E proprio sotto la Mole, ancora una volta, lo vedrebbero bene i follower di Calciomercato.it.

Sondaggio CM.IT: stravince Conte alla Juventus

Il sondaggio sul nostro canale Telegram, in sintesi “quale cambio in panchina nella prossima stagione permetterebbe il miglior salto di qualità?”, è stato proprio stravinto da Conte. Conte alla Juventus, col 54% dei voti. Più della metà per il grande ritorno.

Come si vede dalla foto in alto, il binomio Conte-Juve ha demolito tutti gli altri ipotizzati da CM.IT., da De Zerbi-Roma ad Allegri-Inter fino a Sarri-Milan.