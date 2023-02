Doppio colpo impossibile, si prendono Leao e Chiesa

Doppio colpo impossibile, l’alternativa è extralusso: si prendono Rafael Leao e Federico Chiesa

Doppia vittoria di misura. Juventus e Milan hanno archiviato così la 22esima giornata di Serie A, battendo rispettivamente Fiorentina e Torino.

Due vittorie importanti anche se per diversi motivi: i bianconeri hanno dato seguito al successo contro la Salernitana, i rossoneri hanno chiuso così la crisi in prossimità dell’impegno Champions contro il Tottenham che potrà dare nuove indicazioni sullo stato di salute della formazione di Pioli.

Due squadre che vivono momenti comunque complicati. Le note vicende extra-campo stanno condizionando la squadra di Allegri e potrebbero avere ripercussioni anche sul prossimo calciomercato. La permanenza dei big dipenderà anche da quali saranno gli esiti dei procedimenti in corso, dal ricorso per il -15 inflitto dalla Corte Federale all’indagine Figc sulla manovra stipendi. Il Milan, invece, è reduce da qualche malumore di troppo e deve fare i conti con l’ennesimo caso rinnovo. Questa volta è Leao che non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento di contratto e, per non ripetere i casi Donnarumma, Calhanoglu e Kessie, i dirigenti sono pronti a cederlo in estate senza rinnovo. Proprio il destino di Leao va ad incrociarsi con quello di Federico Chiesa e con un doppio colpo impossibile.

Calciomercato Real Madrid, Perez punta Leao e Chiesa

Stando a quanto riporta ‘diariogol.com’, infatti, il presidente del Real Madrid Florentino Perez sta entrando nell’ordine delle idee che mettere le mani su Bellingham e Mbappe è, almeno per il momento, impossibile.

Troppo complicato battere la concorrenza della Premier nel primo caso, mentre nel secondo c’è da fare i conti con l’ostracismo del Paris Saint-Germain. Ecco allora pronte le alternative che portano proprio nel nostro campionato. Sono proprio Rafael Leao e Federico Chiesa i due nomi che potrebbero servire a Perez per ‘dimenticare’ gli assalti mancati a Bellingham e Mbappe. Per entrambi servirà comunque una cifra importante: il Milan non vuole scendere sotto i 100 milioni per la cessione di Leao e punta al pagamento dell’intera clausola anche ad un anno dalla scadenza del contratto. Tra i 70 e gli 80 milioni almeno servono per far sedere la Juventus a discutere della cessione di Chiesa. Sono loro il piano B del Real.