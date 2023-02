“È fuori discussione”: destino segnato per Lukaku

Quello riguardante il futuro di Romelu Lukaku è senza dubbio una delle tematiche più rilevanti in casa Inter: arriva l’annuncio in diretta

L’Inter ha bisogno soprattutto di continuità. La squadra targata mister Simone Inzaghi ha cominciato benissimo il 2023, battendo fra le mura di San Siro lo strepitoso Napoli di Luciano Spalletti. I nerazzurri sono l’unica truppa ad essere riuscita nell’impresa di avere la meglio sui partenopei e ora sono chiamati a rimanere sulla scia della capolista il più a lungo possibile.

La ‘Beneamata’ è l’unica italiana ancora in corsa in tutte le competizioni. Finché la matematica non li condannerà, Lautaro e compagno dovranno provare ad insidiare i campani, continuando a sperare nella conquista dello Scudetto. Il tecnico piacentino, dal canto suo, è abbastanza soddisfatto del rendimento attuale dei suoi calciatori. Importante, inoltre, aver recuperato due pedine fondamentali come Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato schierato in campo dal primo minuto nel match al Luigi Ferraris contro la Sampdoria del grande ex Dejan Stankovic. A dimostrazione di come l’ex Manchester United abbia lavorato nella maniera giusta nell’ultimo periodo e lo ha sottolineato più volte anche lo stesso Inzaghi. Questo serve al classe ’93: accumulare sempre più minutaggio, in modo da ritrovare in fretta la forma fisica migliore. D’altronde, la società meneghina lo ha riportato a Milano dal Chelsea per farlo diventare di nuovo uno dei protagonisti assoluti dell’Inter.

Inter, Biasin a Tv Play: “Lukaku è stato preso per fare il titolare”

Sull’argomento in questione si è espresso il noto giornalista, nonché esperto del mondo Inter, Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play: “L’Inter migliore della gestione Inzaghi era con Brozovic in regia, Calhanoglu mezz’ala e Lukaku davanti“.

Il collega aggiunge: “Togliere adesso il posto da titolare a Dzeko sarà molto difficile, però Lukaku è stato preso per diventare uno dei titolari. Di conseguenza, è fuori discussione che ci si proverà. Nel 2021, a fine anno, non c’era Lukaku, bensì una squadra che con Brozovic play e Calhanoglu interno di centrocampo espresse un grande calcio. Secondo me, col Porto si tenterà di tornare a questa impostazione e Lukaku dovrà provare ad adattarsi“.