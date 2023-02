Tutti pazzi per Hojlund, è già corsa a tre

Rasmus Hojlund si prende l’Atalanta e incanta la Serie A: parte la corsa a tre per il giovane bomber bergamasco

Un altro gol, l’ennesimo, di un inizio di 2023 da incorniciare, che lo incorona come il nuovo crack dell’Atalanta e come uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo in attacco. Rasmus Hojlund è letteralmente scatenato e sembra non volersi fermare più.

20 anni appena compiuti, l’attaccante danese prelevato dai bergamaschi dallo Sturm Graz per 17 milioni in estate sta ricambiando eccome l’investimento. Gasperini, con lui e Lookman davanti, ha trovato la nuova formula per rilanciare ancora una volta la Dea. Siamo a 5 reti in campionato con quella contro la Lazio, la quarta dalla ripartenza del campionato, aggiungendo anche la rete in Coppa Italia il mese scorso contro lo Spezia. Oltre la forza dei numeri, anche la sensazione, visibile a occhio nudo, di un attaccante completo, forte fisicamente e in elevazione, con una velocità in campo aperto che fa spavento. Hojlund ha tutto per scrivere pagine importanti nella propria carriera e non è un caso che siano già in tanti i club che lo stanno monitorando con attenzione e che sono pronti a un investimento importante in estate.

Hojlund cresce a vista d’occhio: la cifra per il trasferimento e le tre big interessate

La valutazione del giocatore sta salendo costantemente e verosimilmente serviranno almeno 40 milioni di euro per strapparlo all’Atalanta. Ma per diverse squadre, anche in Italia, sarebbe la soluzione ideale, se dovessero andare via i rispettivi bomber di riferimento.

Il mercato dei numeri 9 in Italia, non a caso, potrebbe vedere diverse partenze eccellenti. C’è Victor Osimhen, sempre più capocannoniere con il Napoli e per il quale la Premier League potrebbe fare follie. C’è Dusan Vlahovic, il cui futuro alla Juventus è in bilico, evidentemente condizionato dagli scenari che coinvolgeranno i bianconeri. E c’è Romelu Lukaku, il cui ritorno all’Inter non ha rispettato fin qui le aspettative, con un prestito dal Chelsea che potrebbe non essere rinnovato. Dunque, azzurri, bianconeri e nerazzurri potrebbero bussare alla porta dei bergamaschi, tra qualche mese, a caccia di un degno sostituto.