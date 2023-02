Niente Milan-Tottenham e non solo: infortunio grave, out sei mesi

Il Milan di Pioli, dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, si prepara a scendere in campo in Champions contro il Tottenham di Conte che perde un tassello importante

Vittoria ritrovata in Serie A per il Milan, che venerdì sera ha battuto il Torino a San Siro di misura con un gol di Olivier Giroud, interrompendo la lunga astinenza di successi. Un primo passo che Pioli spera possa essere di buon auspicio in vista del confronto Champions col Tottenham.

Martedì sera i campioni d’Italia scenderanno in campo tra le mura amiche per affrontare gli Spurs di Antonio Conte che sono a loro volta reduci da una bruttissima sconfitta per 4-1 contro il Leicester che ha minato le certezze dei londinesi, in lotta per la conquista di un piazzamento tra le prime quattro in Premier che varrebbe il pass per la prossima Champions League. Una gara quella contro le Foxes a cui si è aggiunto anche il danno alla beffa con il pesante infortunio occorso all’ex juventino Rodrigo Bentancur uscito nel corso della ripresa dopo aver anche aperto la gara con un gol.

Tottenham, brutte notizie per Bentancur: rottura del crociato

Bentancur al 65′ ha lasciato il campo per un problema al ginocchio sinistro, con un dolore tanto intenso da non trattenere le lacrime. Al suo posto Sarr con l’ambiente Spurs subito preoccupato per le sorti dell’ex bianconero.

Stellini aveva dato la sua visione ieri, ma la preoccupazione generale si è trasformata in realtà. Secondo quanto riferito dal giornalista Federico Buysan su Twitter, Bentancur stamane ha effettuato una risonanza magnetica al ginocchio sinistro che ha evidenziato la rottura del legamento crociato con annesso stop di circa sei mesi, come spesso accade in queste casistiche. Una tegola importantissima per il prosieguo della stagione del Tottenham non solo in Premier, ma anche in Champions League, dove Conte quindi dovrà rinunciarci come minimo per il doppio confronto col Milan, al netto di quello che sarà poi il cammino complessivo a livello europeo.

Bentancur fino all’infortunio aveva raccolto la bellezza di 26 presenze complessive tra tutte le competizioni, condite da ben 6 gol e due assist.