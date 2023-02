Bufera Juventus, non solo Rabiot: “Due espulsioni oggi”

Juventus-Fiorentina, partita complicata per i bianconeri: doppia prestazione sconcertante tra gli uomini di Allegri

Una partita delicata e sentitissima, Juventus-Fiorentina, una grande classica del calcio italiano foriera di una rivalità storica e il cui risultato può incidere notevolmente sul prosieguo della stagione di entrambe le squadre. Ed è una sfida che da subito non tradisce le attese.

Non tantissime occasioni da rete nel primo tempo e gioco non pulitissimo, ma buon ritmo e grande intensità fin dai primi momenti. Con diversi attimi di tensione e nervosismo, figli della posta in palio elevata oltre che della rivalità di cui sopra. Meglio la Juventus quanto a presupposti creati per il gol, anche se la Fiorentina sviluppa buone trame e crea qualche difficoltà agli avversari. Per i bianconeri, i problemi arrivano in alcune gestioni del pallone non particolarmente lucide, con due giocatori in particolare nel mirino.

Juventus-Fiorentina, Allegri ‘tradito’ da due fedelissimi: con sorpresa finale

Allegri può essere soddisfatto per la prestazione complessiva quanto ad applicazione e coesione, ma non per alcune prove dei singoli.

Le prime critiche arrivano ad Adrien Rabiot, ammonito dopo meno di un minuto e in grande difficoltà fino al gol segnato, su assist di Angel Di Maria. Il francese non è l’unico a sembrare un po’ contratto e nervoso e tra i tifosi, sui social, si fa largo un po’ di polemica anche per la gestione da parte dell’arbitro Fabbri. Fortemente contestato anche Manuel Locatelli, che accumula errori su errori, molti anche piuttosto banali. Ecco alcuni dei post su Twitter su un primo tempo di sicuro non privo di spunti:

Preparatevi a due espulsioni oggi…..hanno visto il post di Rabiot della partita scorsa….non la finisce la partita — dan (@capodanilo) February 12, 2023

Locatelli fin ora la sta passando solo agli avversari #JuveFiorentina — Mouse Kean x Sanremo23 (@TrueBig_L) February 12, 2023

Lo vedo bene Rabiot, rapido quanto un girarrosto #jvtblive #JuveFiorentina — Massimo Gnocchini (@iamgnokko) February 12, 2023

Rabiot è tornato quello di sempre — Umberto (@UmbertoF97) February 12, 2023

Locatelli stasera non ha molto chiaro che i suo compagni non hanno la maglia viola — ali✌🏼 (@GalwayGrll) February 12, 2023

Locatelli è l'acquisto più pacco fatto dalla Juve negli ultimi 10 anni. #JuveFiorentina — Superdrumm (@superdrumm) February 12, 2023

Locatelli non può giocare nella Juve,lo dirò all’infinito — Simone Fornara (@ilforna99) February 12, 2023