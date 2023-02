UFFICIALE Tegola dell’ultimo minuto: Allegri lo perde di nuovo

La Juventus affronterà la Fiorentina alle ore 18 allo Stadium ma lo farà con un’altra assenza importante per Massimiliano Allegri. Out Juan Cuadrado: il motivo

Dopo la vittoria contro la Salernitana torna in campo la Juventus oggi pomeriggio per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano, in una gara mai banale e sentita soprattutto per corsi e ricorsi storici.

Tra i temi caldi anche le gare da ex dei vari Chiesa e Vlahovic, entrambi titolari nell’undici scelto da Massimiliano Allegri. Out invece Juan Cuadrado, che appena una manciata di ore fa era stato inserito nell’elenco dei convocati un po’ a sorpresa. Niente da fare alla fine per l’esterno colombiano che in un aggiornamento di una manciata di minuti fa del club bianconero è stato di fatto ‘rimosso’ dalla lista a causa di una sindrome influenzale che lo rende indisponibile per la gara odierna.

Juventus-Fiorentina, le formazioni UFFICIALI:

Juventus (3-4-2-1): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa; Vlahovic. All. Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Kouamé, Ikoné. All. Italiano

Questi invece i convocati della Juventus nel complesso dopo l’esclusione di Cuadrado:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.