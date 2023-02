Convocati Juve per la Fiorentina: sorpresa dell’ultimo minuto per Allegri

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la sfida con la Fiorentina. Una sorpresa per Massimiliano Allegri

È il giorno di Juve-Fiorentina. I bianconeri tornano all’Allianz Stadium dopo il ritrovato successo di Salerno, nel segno di Vlahovic, per ospitare la squadra di Italiano.

Allegri, in conferenza stampa, ha presentato così la sfida: “Noi dobbiamo concentrarci su dei mini obiettivi e sulle squadre davanti a noi che sono Bologna e Udinese. Poi penseremo all’Europa League. Facciamo un passo alla volta, la squadra sta facendo un buon lavoro, però dobbiamo migliorare perché gli ultimi 30 minuti di Salerno non mi sono piaciuti. Dall’altra parte abbiamo fatto i primi 60 minuti buoni. Ci vuole una prestazione migliore per battere la Fiorentina”. Come noto, il tecnico deve ancora fare a meno di Paul Pogba: “Non è convocato, in questo momento è ai box. Non c’è, mi dispiace dirlo ma è la realtà. Sta lavorando per tornare a disposizione, in questo momento non so dirvi quando ritornerà. Forse tra 20 giorni. Io sono il primo che lo aspetta. Per noi è un giocatore importante e lo abbiamo preso anche per questo”. Il numero 10 della Juve non è l’unico big assente per Allegri. C’è, però, anche una sorpresa dell’ultimo minuto.

Juventus, cinque assenti per la Fiorentina. C’è Cuadrado

La Juve ha diramato la lista dei convocati di Allegri per il match contro i viola.

Sono cinque gli assenti: Pogba, Bonucci, Miretti, Milik e Kaio Jorge. Rispetto alla vigilia è invece recuperato Cuadrado, alle prese nelle ultime ore con un’influenza. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.