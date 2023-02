Juventus, tre grandi ritorni: uno è da paura

La Juventus valuta la possibilità di inserire un grande ex nell’organigramma: tre i nomi possibili, un ritorno sarebbe clamoroso

La Juventus attende quest’oggi la Fiorentina per continuare a dare i segnali di ripresa mostrati in campo contro la Lazio, in coppa Italia, e la Salernitana in campionato.

Una vittoria darebbe nuovo morale alla squadra di Allegri in vista del ritorno dell’Europa League e in attesa di capire se il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni ridarà indietro i 15 punti, rilanciando le ambizioni Champions dei bianconeri.

La squadra ha la testa sul campo quindi, ma intanto la società lavora in maniera continua alla nuova organizzazione. In attesa di capire quel che succederà con le già citate vicende extra-campo, la Juventus ha la necessità di definire in maniera completa il nuovo organigramma. L’appuntamento probabilmente sarà in primavera ma i nuovi dirigenti pensano alla possibilità di inserire nell’organigramma un grande ex. Una bandiera che possa fungere da punto di riferimento per tutto l’ambiente. Tre i nomi che, stando a quanto riporta ‘TuttoSport’, sarebbero nei pensieri della nuova società.

Juventus, tre grandi ex per il ritorno: non solo Del Piero

Il primo nome, e non è certo una sorpresa, è quello di Alessandro Del Piero. Per l’ex numero 10 bianconeri è in corso da tempo un riavvicinamento dopo il brusco addio del 2012. Passi importanti sono già stati fatti e già appena dopo le dimissioni del vecchio Cda si era parlato di un suo possibile ingresso in società con un ruolo ancora da definire.

Lì dove non avrebbe problemi ad inserirsi un altro grande ex, una colonna portante della Juve dei nove scudetti vinti: Giorgio Chiellini. Il difensore è ancora in attività ma il suo futuro sembra essere dietro la scrivania e un ritorno in bianconero è altamente probabile, prima o poi. Potrebbe arrivare prima se il suo nome sarà quello prescelto per inserire un’anima storica nella nuova dirigenza.

Del Piero, Chiellini ma non solo. Secondo ‘TuttoSport’, infatti, altro nome possibile è quello di Michel Platini. Altro numero 10 bianconeri, ha ormai superato senza macchia le vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto. Ha voglia di tornare ad occuparsi di calcio e la Juventus potrebbe offrirgli questa opportunità. I bianconeri cercano una bandiera: Del Piero, Chiellini o Platini sono pronti a tornare.