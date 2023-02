HIGHLIGHTS | Bologna, niente settimo posto: il Monza passa 1-0 grazie a Donati

Il Monza scala la classifica e sbanca, un po’ a fatica, il campo del Bologna: decide un gol nel primo tempo del terzino

La corsa al settimo posto, con vista – anche se da lontano – sull’Europa diventa sempre più emozionante. Questo grazie alle tante occasioni perse e gli scontri diretti di questa giornata. Il Torino ha fallito l’accorcio sul Milan perdendo a San Siro, l’Udinese oggi alle 12.30 ha pareggiato in casa con il Sassuolo. Il Bologna aveva la grande chance di balzare da solo al settimo posto sorpassando granata e friulani, ma la squadra di Motta viene sorpresa in casa dal Monza.

Al Dall’Ara vince infatti proprio il Monza di Palladino, che piazza il colpaccio iscrivendosi ufficialmente a questa corsa totalmente aperta e imprevedibile. I brianzoli passano 1-0 in casa dei rossoblù grazie al gol nel primo tempo, al 25′, di Giulio Donati. Il terzino del Monza chiude in rete dopo la grande giocata di Petagna, che va via a Posch, poi sfrutta il contrasto favorevole con Skorupski per far arrivare il pallone al compagno. Il Bologna in realtà attacca per quasi tutto il secondo tempo, Orsolini ci prova spesso ma a mancare è la precisione negli ultimi 20 metri. Tanti errori tecnici e di precisione, così come a centrocampo molti palloni persi anche se parecchi sono stati anche quelli recuperati. Buona notizia il rientro di Arnautovic, però l’austriaco si fa ammonire e salterà quindi la Samp.

Il Monza sbanca Bologna e vola: ancora imbattuto nel 2023

Il Monza continua a impressionare, nel 2023 è ancora imbattuto in campionato con otto risultati utili consecutivi. L’ultima sconfitta è quella con la Lazio del 10 novembre e al momento gli uomini di Palladino sono al nono posto. Anche il Bologna arrivava da quattro partite senza perdere, oggi ha chiuso la sua serie positiva. E ora le due squadre sono appaiate a quota 29 e a un solo punto da Torino e Udinese settime.

La classifica di Serie A: Napoli* punti 56, Inter* 43, Atalanta, Milan e Roma 41, Lazio 39, Torino e Udinese 30, Bologna e Monza 29, Empoli 27, Juventus* ** 26, Fiorentina*, Lecce e Sassuolo 24, Salernitana* 21, Spezia 19, Verona* 14, Sampdoria* 10, Cremonese* 8

*Una partita in meno

**15 punti di penalizzazione