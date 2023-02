DIRETTA Serie A: Udinese-Sassuolo | Formazioni ufficiali – LIVE

Il palinsesto domenicale si apre con Udinese-Sassuolo, partita che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Archiviati gli anticipi di venerdì e sabato, la ventiduesima giornata di Serie A torna in campo oggi con quattro partite in programma. Il palinsesto domenicale si aprirà come di consueto alle 12.30, con il fischio d’inizio di Udinese-Sassuolo.

Una sfida che mette di fronte due squadre che hanno vissuto degli alti molto accattivanti in stagione, ma anche alcuni bassi preoccupanti. Reduci dalla doppia vittoria di prestigio contro Milan e Atalanta, i neroverdi sperano di dare continuità di risultati e prestazioni anche in terra friulana. In caso di successo, la squadra allenata da Alessio Dionisi supererebbe momentaneamente la Fiorentina in classifica e aggancerebbe la Juventus a quota 26.

La sconfitta contro il Torino ha rallentato la corsa dell’undici di Andrea Sottil, fermo a quota 29 punti e pronto ad approfittare della sconfitta dei Granata in casa rossonera per operare il contro sorpasso in graduatoria. Le ultime cinque sconfitte alla ‘Dacia Arena’ sono a forti tinte bianconere, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Udinese-Sassuolo

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Sottil.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Marchizza; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Laurientè. Allenatore: Dionisi.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56, Inter 43, Atalanta*, Milan* e Roma* 41, Lazio* 39, Torino* 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli* 27, Monza 26, Juventus** 26, Fiorentina e Lecce* 24, Sassuolo 23, Spezia* 19, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione