DIRETTA Serie A, Bologna-Monza 0-0 LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e il Monza di Palladino in tempo reale

Il Monza fa visita al Bologna in una gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che vivono un buon momento di forma che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Da un lato i rossoblu di Thiago Motta, privi dello squalificato Lucumì, puntano ad ottenere un altro successo per allungare la striscia di due vittorie di fila ottenute contro lo Spezia e la Fiorentina per portarsi a ridosso della zona che vale le coppe europee. Dall’altro i biancorossi di Raffaele Palladino sognano il colpaccio in trasferta per proseguire il loro straordinario 2023 che li vede imbattuti in campionato con due vittorie e quattro pareggi e agganciare in classifica proprio gli emiliani. All’andata i felsinei si imposero con il risultato di 2-1 grazie ai gol di Ferguson e Orsolini che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio di Petagna su rigore. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Monza in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Bologna-Monza

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Cambiaso, Posch, Sosa, Lykogiannis; Dominguez, Aebischer, Schouten; Orsolini, Ferguson, Kyriakopoulos. All. Thiago Motta

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Donati, Sensi, Rovella, Ciurria; Pessina, Caprari; Petagna. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 56, Inter 43, Atalanta*, Milan* e Roma* 41, Lazio* 39, Torino* e Udinese* 30, Bologna 29, Empoli* 27, Monza 26, Juventus** 26, Fiorentina, Lecce* e Sassuolo* 24, Spezia* 19, Hellas Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione