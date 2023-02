Osimhen più Kvaratskhelia: 200 milioni per il doppio sì del Napoli

Osimhen e Kvaratskhelia trascinano il Napoli e accendono il mercato: assalto da 200 milioni alla coppia azzurra

Nel segno di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Sono il nigeriano e il georgiano i volti da copertina della cavalcata del Napoli in vetta alla classifica. Con una squadra azzurra cambiata radicalmente in diversi volti in estate, in pochi avrebbero pronosticato che la compagine di Spalletti avrebbe potuto lottare per il vertice. Ma quanto sta accadendo, sta andando ben oltre le più rosee previsioni possibili.

Il centravanti, penalizzato da diversi infortuni nelle prime due annate partenopee, quest’anno ha trovato finalmente una continuità impressionante e guida la classifica marcatori con 16 reti (7 nelle ultime cinque) in 17 partite giocate. Ma la grande sorpresa è il georgiano, che da subito ha inciso in maniera clamorosa. E il suo rendimento da 8 gol e 11 assist lo rende già uno dei giocatori più decisivi a livello europeo, come del resto ha dimostrato nelle gare in Champions League. Insomma, una coppia d’oro per davvero, anche per quanto riguarda la loro valutazione di mercato, schizzata alle stelle. Entrambi sono nel mirino dei top club, anche se il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, per ora, li ha dichiarati incedibili. Del resto, non è il momento di pensare al futuro, ma concentrarsi sull’attualità, per continuare a vincere e realizzare un sogno scudetto che Napoli e il Napoli attendono da troppo tempo.

Osimhen e Kvaratskhelia la coppia dei sogni: per loro irrompe la Premier League

Ma è chiaro che prossimamente, i rumours riprenderanno a farsi incessanti. E la Premier League che può permettersi di spendere e spandere in lungo e in largo sicuramente andrà alla carica. Ma servirebbe un investimento intorno ai 200 milioni di euro, per accaparrarsi il 9 e il 77 azzurro.

I due sono largamente la coppia preferita nel consueto sondaggio giornaliero di Calciomercato.it su Twitter, nell’ottica di una spesa folle. I due azzurri raccolgono il 43,1% dei voti, staccando nettamente Chiesa-Vlahovic (23,1%), Leao-Theo Hernandez (21,5%) e Lautaro Martinez-Barella (12,3%). I numeri del resto parlano chiaro e i due azzurri si candidano prepotentemente come MVP della stagione, a suon di gol e assist.