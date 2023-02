L’ex Juve per Pioli: il piano del Milan per ‘dimenticare’ Leao

Momento difficile per Leao e possibile addio a fine stagione: l’ex Juventus nei piani del Milan per dimenticare il portoghese

Porta la firma di Giroud la vittoria scaccia-crisi per il Milan. I rossoneri nell’anticipo di venerdì sono riusciti a ritrovare una vittoria che mancava da sette partite ed ora puntano con meno preoccupazione alla sfida Champions contro il Tottenham.

Martedì a ‘San Siro’ andrà in scena l’andata degli ottavi di finale tra rossoneri e ‘Spurs’ e la squadra di Pioli dovrà provare a dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Torino. Una vittoria che ha certo cancellato il momento difficile di Rafael Leao. Maldini ha parlato di una trattativa che è ferma al solito punto, mentre il portoghese in campo è da tempo che non riesce a fare la differenza. Una situazione che, nonostante i comunicati e le dichiarazioni delle parti, potrebbe portare ad un addio a fine stagione.

Senza rinnovo per il Milan sarebbe troppo rischioso tenere ancora in rosa il 24enne, con la possibilità che nel 2024 decida di andare via a parametro zero. Ed allora la cessione già in estate è possibile ed è tempo di guardare a quelli che potranno essere i colpi per ‘dimenticare’ Leao: l’ex Juventus ha il profilo giusto.

Calciomercato Milan, l’ex Juventus al posto di Leao

Con Leao via, il Milan si ritroverebbe un bel gruzzolo da poter investire sul mercato. Ovviamente servirebbe anche un sostituto del portoghese e il nome giusto potrebbe essere l’ex Juventus.

Kingsley Coman è un profilo che potrebbe stuzzicare la fantasia di Maldini e Massara. Ancora giovane (ha 26 anni), con una grande esperienza internazionale, il francese non è un perno fisso del Bayern Monaco e una sua partenza, davanti all’offerta giusta, potrebbe essere avallata da Nagelsmann. L’ex bianconero ha le caratteristiche tecniche per trovarsi nello scacchiere tattico di Pioli. Capace di giocare sia sulla fascia sinistra che a destra in un tridente offensivo, ha tutto per esaltarsi in maglia rossonera. Se davvero Leao dovesse andare via, ecco che Maldini potrebbe fare un pensierino a lui per trovare un sostituto già pronto e capace di non avvertire troppo il peso di giocare in una piazza importante come quella di Milano.