Inter, Inzaghi messo alla porta: Marotta fa un’offerta al sostituto

Possibile ribaltone estivo sulla panchina dell’Inter: l’indiscrezione dalla Spagna e tutti i dettagli. Gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurra

È vigilia di campionato anche per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri torneranno in campo domani sera contro la Sampdoria del grande ex Stankovic.

Inzaghi non vuole mollare l’obiettivo Scudetto: “Credo nella rimonta nella corsa allo Scudetto, il distacco si è ampliato perché il Napoli ha fatto qualcosa che in Europa non è stato capace di fare nessuno. Vanno fatti i complimenti per questo percorso, chiaramente noi e le altre sappiamo che quello che abbiamo fatto fin qui non basta”. Tuttavia, il distacco dalla squadra di Spalletti è ancora piuttosto ampio e la società nerazzurra, per il secondo anno di fila, rischia di veder sfumare l’obiettivo da favorita, o almeno in prima fila ai nastri di partenza. La dirigenza dell’Inter è insoddisfatta per il cammino in Serie A: troppo presto fuori dalla corsa scudetto, al netto delle speranze dell’allenatore che intende tenere alta l’attenzione.

Dalla Spagna, così, circolano i primi rumors sulla panchina e gli eventuali nomi per la successione dell’ex Lazio. Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, in cima alla lista dell’Inter ci sarebbe il nome del ‘Cholo’ Simeone. L’ex nerazzurro non ha mai negato il suo legame con il calcio italiano: “Ho un ricordo meraviglioso del calcio italiano, sono cresciuto molto anche come uomo. Mi piacerebbe tornarci in futuro da allenatore. Ci sono grandi squadre in Serie A e c’è un bel livello”. L’argentino ha già strizzato l’occhio alle big del campionato.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: offerta al ‘Cholo’ Simeone

Come riferito dal portale spagnolo, l’Inter starebbe preparando l’offerta per portare Simeone sulla panchina nerazzurra.

Il suo futuro all’Atletico Madrid è dato in bilico ormai da diversi mesi. Il ‘Cholo’ ha già ammesso: “Prima o poi dovrò andarmene dall’Atletico Madrid, perché nella vita tutto inizia e tutto finisce. Mi auguro che quando arriverà la separazione, sia frutto di una decisione condivisa. È chiaro che per me questo club è stato, è e sarà sempre speciale”. Simone Inzaghi, dunque, è già avvisato.