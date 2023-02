Mourinho lo contende all’Inter: grosso spavento per il Barcellona

Il calciomercato potrebbe mettere l’uno contro l’altro José Mourinho e l’Inter. Per il Barcellona sarebbe una grossa perdita

Non c’è niente da fare: l’amore non è bello se non è litigarello. Evidentemente la pensano così anche José Mourinho e l’Inter che si sono amati tantissimo, ma ora in Serie A si sfidano da parti opposte.

Il tecnico è alla Roma, club che sta facendo crescere sul campo, ma soprattutto sotto il profilo della mentalità e dell’abitudine alla vittoria. I nerazzurri, invece, vanno avanti con Simone Inzaghi e non si trovano male, nonostante qualche risultato altalenante di troppo. Comunque lo scontro potrebbe rinnovarsi anche sul calciomercato e qui piombiamo direttamente a Barcellona, dove gioca Alejandro Balde. Parliamo di un promettente laterale sinistro che in tempi non sospetti è già finito nel mirino dell’Inter, anche quando sembrava che l’accordo fosse cosa fatta.

Il suo contratto con i blaugrana scadrà a giugno del 2024 e la sua firma ancora non è arrivata. In un’intervista al ‘Mundo Deportivo’ ha anche specificato che il suo futuro resta incerto: “La mia intenzione è di restare qui, ma lascio la questione rinnovo nelle mani dei miei agenti. Non so cosa succederà, mi fido del mio agente al 100% e cosa succederà non lo so. La mia intenzione è di continuare qui”. Sulle offerte arrivate da altri club ha detto: “Non lo so, sono concentrato sul Barcellona e sulle prossime partite. Sono a mio agio qui e sono molto felice”.

Alejandro Balde non chiude all’addio: Inter e Roma si sfidano tra mille difficoltà

Nessuna rottura, quindi, con il Barcellona ma neanche la fumata bianca che in molti si sarebbero aspettati. E ora la paura crescere anche per i blaugrana.

Inter e Roma sono interessate, ma non sarà così facile acquistare il talento. I costi dell’ingaggio sarebbero comunque molto alti, come quelli complessivi dell’operazione. I nerazzurri potrebbero fare cassa cedendo Robin Gosens, ma hanno comunque Federico Dimarco su quella fascia, quindi potrebbero investire altrove. Poi c’è da fare i conti con l’ampia concorrenza per Balde che, se dovesse davvero partire, mobiliterebbe diversi club europei. L’idea resta, ma difficilmente si concretizzerà.