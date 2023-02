Sanremo va per le lunghe: ecco l’orario di chiusura

Oggi si chiude la manifestazione canora, che tiene incollati alla tv milioni di italiani. Ecco a che ora dovrebbe finire il programma

La 73esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus, andrà in archivio questa sera.

L’ultima puntata è da poco cominciata, con le esibizioni di Elodie, Colla Zio e Mara Sattei. La serata sarà davvero lunga e vedrà andare sul palco tutti i 28 cantanti, prima di incoronare il vincitore.

Tra gli ospiti c’è grande attesa per vedere i Depeche Mode ma anche Gino Paoli e Ornella Vanoni. Un finale, dunque, che sarà intenso e ricco di emozioni. Come successo nelle altre serate, davanti alla tv, ci saranno milioni di telespettatori. Telespettatori che rischiano di dover bere tanto caffe per seguire fino all’ultimo il programma. In scaletta la fine del Festival è, infatti, segnata alle 2.52.