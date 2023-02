Colpo Milan in Serie A: Maldini ha il jolly per battere Juve e Inter

Nel prossimo calciomercato estivo anche i rossoneri si muoveranno per le corsie esterne. Possibile sfida a nerazzurri e bianconeri

Nel prossimo calciomercato saranno protagonisti anche i terzini. Di nuovi li cercano quasi tutte le big di Serie A, in particolare Inter e Juventus. I nerazzurri si stanno già muovendo per il post Dumfries, il calciatore scelto per fare cassa a giugno; i bianconeri per l’erede di Cuadrado, in scadenza di contratto.

In realtà qualcosa sulle corsie esterne potrebbe farla pure il Milan. A sinistra i rossoneri avrebbero infatti bisogno di una alternativa a Theo Hernandez migliore di Ballo-Toure. A destra, invece, c’è pressoché il vuoto dietro Calabria. Alessandro Florenzi rientra dall’ennesima operazione ed è uno che, proprio sul piano fisico, non dà garanzie; Dest, fin qui una delusione, non verrà riscattato dal Barcellona.

La filosofia dei rossoneri è nota, per cui anche per il terzino Maldini sarebbe ‘obbligato’ ad andare su un profilo giovane e non troppo costoso lato ingaggio. Un profilo che potrebbe fare al caso del ‘Diavolo’ gioca già nel massimo campionato italiano. Parliamo di Emil Holm, classe 2000 svedese (191cm di altezza) messosi in luce quest’anno con la maglia dello Spezia in quella che è la sua prima stagione nel nostro calcio.

Calciomercato Milan, Maldini jr o Colombo per mettere le mani su Holm

Pagato circa 300mila euro e con un contratto in scadenza a giugno 2026, Holm adesso potrebbe avere già una valutazione intorno ai 15 milioni di euro.

Il ventiduenne piace alla Juventus e sarebbe anche un’idea dell’Inter, ancora incerta se riscattare o meno Bellanova. Il Ds rossonero Maldini, però, potrebbe sfruttare a proprio vantaggio gli ottimi rapporti col club ligure, dove in estate si è trasferito suo figlio Daniel con la formula del prestito. Ecco, Maldini jr potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica per abbassare il prezzo di Holm. Ma anche il nome di Colombo, che sta facendo bene al Lecce, potrebbe stuzzicare i liguri permettendo al Milan di chiudere l’affare battendo la concorrenza bianconera e nerazzurra.