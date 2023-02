L’Inter mette la freccia a destra: due sacrifici per mandare la Juve ko

L’Inter è pronta a dire la sua nella prossima sessione di calciomercato e vuole battere sul tempo la Juve per un talento. Serviranno, però, dei sacrifici

L’Inter è nel vivo di una stagione che potrebbe regalare ancora diverse soddisfazioni ai nerazzurri, soprattutto in Europa e in Coppa Italia visto che ormai in Serie A il Napoli ha preso il largo.

Poi sarà tempo di estate e quindi di calciomercato. Un punto focale su cui la Beneamata dovrà concentrarsi è quello del terzino destro. Nelle ultime settimane, proprio in quel ruolo, sono cambiate le gerarchie di Simone Inzaghi: Denzel Dumfries, infatti, ha perso il posto e ha lasciato spazio a Matteo Darmian che, invece, si è rivelato calciatore costante e affidabile. È evidente comunque che qualcosa debba cambiare in quella zona di campo e in estate l’ex PSV potrebbe essere ceduto, anche se la richiesta dell’Inter resta altissima. Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato le voci che vorrebbero in nerazzurro Noussair Mazraoui, ma ci sono anche operazioni minori che potrebbero cambiare il volto dell’Inter e del 3-5-2 di Inzaghi: ecco di chi si tratta.

L’Inter non si ferma: altro nome per la fascia destra

Emil Holm, infatti, è un profilo che piace non poco alla dirigenza e per cui si potrebbe insistere nelle prossime settimane.

Questo è quanto riferisce ‘Tuttosport’, secondo cui, in caso di mancato riscatto di Raoul Bellanova, per cui l’Inter chiede uno sconto rispetto ai 7 milioni pattuiti, la Beneamata potrebbe fiondarsi proprio sul giovane calciatore dello Spezia. Nel recente passato ve ne avevamo parlato in via approfondita per la Juventus, ma il club di Milano ora potrebbe mettere la freccia e battere sul tempo gli storici rivali. Holm è giovane, un grande fisicità e qualità tecniche: sicuramente deve ancora crescere e maturare del tutto per una big, ma potrebbe essere una pista interessante per garantire quelle caratteristiche che mancano sulla fascia destra.