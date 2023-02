La Lazio pesca il vice Immobile in Germania: firma e accordo blindato

La Lazio va a caccia di un nuovo attaccante ed è pronta a pescare in Germania il profilo giusto. Già bloccato il vice Immobile

Il campo va avanti e la Lazio ora vuole tornare alla vittoria per non veder sfumare all’improvviso le sue ambizioni di un piazzamento che vale la Champions League.

Allo stesso tempo, è importante stabilire in anticipo le dinamiche sul calciomercato, i possibili arrivi e le partenze, chi anche l’anno prossimo vorrà aiutare la squadra nel suo progetto di crescita costante, agli ordini di Maurizio Sarri (se ci sarà ancora). Di certo, uno dei ruoli che il tecnico vorrebbe migliorare è sicuramente quello dell’attaccante. Già in questa stagione Ciro Immobile ha dovuto fare i conti con diversi infortuni e non ha reso come da aspettative. Ora è tornato, ma per il futuro sarebbe meglio avere un’alternativa di ruolo e Igli Tare si era già mosso per questo. Infatti, il dirigente aveva praticamente chiuso per Roland Sallai del Friburgo, una punta classe 1997 che poteva arrivare nelle scorse settimane, come riporta ‘Il Messaggero’. Alla fine non se n’è fatto nulla per l’indice di qualità e perché Claudio Lotito non voleva ulteriormente mettere mano al portafogli.

Sallai torna di moda per l’estate, ma solo se resta Tare

In parallelo, è importante capire cosa ne sarà del futuro di Tare. Se il dirigente dovesse firmare il rinnovo con la Lazio, allora la strada di Sallai verso il biancoceleste sarebbe spianata.

Si tratta di un calciatore affidabile e di qualità che il club romano ha comunque già bloccato per giugno. Una firma tira l’altra, dunque, ma quale sarà la reazione di Sarri? Non si tratterebbe, infatti, di un colpo arrivato su precisa indicazione del tecnico che dovrebbe inserirlo nel suo stile di gioco e nel 4-3-3. Vedremo cosa succederà, ma l’incognita tattica potrebbe essere dietro l’angolo.