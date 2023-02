Pogba tra infortunio e addio: doppio giallo Juve

Continua ad esserci apprensione in casa Juventus circa le condizioni fisiche di Paul Pogba: doppio annuncio tra rientro in campo e futuro

La Juventus targata Massimiliano Allegri prosegue la preparazione in vista del sentito match contro la Fiorentina all’Allianz Stadium. Non solo la storica rivalità tra le due squadre, stavolta c’è in ballo anche un discorso importante relativo alla classifica.

Con una vittoria, infatti, gli uomini guidati da mister Vincenzo Italiano scavalcherebbero la ‘Vecchia Signora’ portandosi a 27 punti. E per i torinesi questo scenario va assolutamente evitato. La qualificazione in Champions League è già altamente compromessa a causa della pesante penalizzazione, perciò bisogna evitare il più possibile ulteriori passi falsi. Alla battaglia, a meno di sorprese, non prenderà parte Paul Pogba, alle prese con un altro infortunio che lo costringe a rimanere ancora ai box per un po’. Sul rientro del centrocampista francese si è così espresso il giornalista Marco Guidi, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play: “Con ogni probabilità il rientro avverrà nella sfida di Europa League contro il Nantes. Di certo non lo vedremo con la Fiorentina, perché bisogna andare avanti per gradi. Oggi si è allenato in palestra, si punta ad averlo giovedì“. Il collega, poi, ha parlato anche della possibilità che la Juventus e Pogba si separino nei mesi a venire: “L’addio è molto complicato. Ha smentito anche la società. È difficile non tanto per la volontà della Juventus, quanto per quella del calciatore“.

Juventus, Guidi su Pogba a Tv Play: “Rescissione poco credibile”

Guidi ha aggiunto: “Pogba ha un quadriennale a cifre importanti. Per rescindere un contratto così lungo servono parecchi soldi. Il calciatore dovrebbe rinunciare a tutta la buonuscita e questo scenario mi sembra poco credibile. In più Pogba avrà orgoglio e sarà spronato“.

Spazio anche ad Angel Di Maria, il cui destino è avvolto nel mistero: “È un grosso punto di domanda. Lui sta benissimo a Torino e l’ha riferito anche ai suoi compagni. Pure la moglie si trova bene. Molto dipenderà anche da come andranno avanti le questioni giudiziarie. Bisogna capire che investimenti vorrà fare la Juventus, nel caso rimanesse senza coppe. Non è detto che una Juventus senza coppe voglia confermare Di Maria“.