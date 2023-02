L’ex Inter finisce sul mercato: assist per Juve e Milan

Juventus e Milan attente a quel che può accadere in estate in una big europea: l’ex Inter finisce sul mercato, è un’occasione

Tu chiamale, se vuoi, occasioni. E’ il ritornello più adatto al calciomercato italiano, quello che i nostri club mandano avanti con pochi soldi, sperando nell’idea vincente. Non fanno eccezione Juventus e Milan che devono industriarsi per mettere a segno colpi importanti per la prossima stagione.

Certo, molto dipenderà da come finirà l’annata in corso ma intanto è giusto buttare un occhio a quel che il mercato internazionale può offrire. Ed allora riflettori puntati, ad esempio, sulla Premier League dove ci sono club ricchi e pronti a spendere vagonate di milioni, ma anche pronti a cedere chi è fuori dal progetto tecnico, magari a prezzo ribassato o in prestito con l’acquisto da rimandare dopo aver toccato con mano la bontà del colpo. E tra i club che più ha bisogno di cedere, dopo aver dominato il mercato invernale appena concluso, c’è sicuramente il Chelsea. Il nuovo patron Boehly non ha badato a spese per consegnare a Potter una squadra in grado di risalire la classifica, ma certo ora il tecnico si ritrova una rosa extralarge e in estate in tanti anno le valigie pronte.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione Kovacic

Tra chi potrebbe lasciare Londra e lo Stamford Bridge, stando a ‘Espn’, c’è anche Mateo Kovacic. L’ex Inter e Real Madrid ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e non sembra essere centrale nelle idee di Potter.

Da qui la possibile cessione estiva con la possibilità di imbastire un affare anche a prezzo contenuto, aspetto che Juventus e Milan gradirebbero molto. I bianconeri hanno la necessità di intervenire a centrocampo, considerato che Paredes difficilmente sarà riscattato e Rabiot va verso l’addio a parametro zero. I rossoneri anche devono rinfoltire un reparto che ha visto andare via la scorsa estate Kessie e non essere rimpiazzato in maniera adeguata. Kovacic potrebbe essere gol profilo giusto per entrambe e alle giuste condizioni l’affare potrebbe diventare un’opportunità da cogliere. Il Chelsea è pronto a cederlo, Juve e Milan possono sfruttare l’occasione.