Ribaltone Lukaku in Serie A: “Circola una possibilità”

Simone Inzaghi spera di rivedere in campo la miglior versione di Romelu Lukaku, praticamente mai vista nel corso di questa stagione. Poi bisognerà deciderne il futuro

Lo score di Romelu Lukaku in stagione è fermo ad appena due gol complessivi tra tutte le competizioni con la maglia dell’Inter. Un ritorno in nerazzurro traumatico per il centravanti belga che è lontanissimo dal calciatore di un paio d’anni fa.

Nella sua prima avventura milanese l’attaccante classe 1993 fu dominante nel biennio alla corte di Antonio Conte, risultando anche determinante per la vittoria dello scudetto a suon di gol. Le stesse reti che non ha trovato con continuità con l’approdo al Chelsea, e che sono quasi del tutto sparite con il ritorno all’Inter in prestito della scorsa estate. Un’operazione fortemente voluta dallo stesso centravanti che aveva tutta l’intenzione di rilanciarsi dopo un anno di malumori e incomprensioni a Londra. I troppi infortuni stanno però condizionando il suo tentativo di tornare a brillare.

Calciomercato Inter, per Lukaku occhio anche all’intreccio col Napoli

Il minutaggio di Lukaku quest’anno è esemplificativo della situazione: solamente 474 minuti giocati in totale tra tutte le competizioni spalmati su 11 apparizioni con due gol e un assist.

Limitatamente alla Serie A per ritrovare un gol di Lukaku bisogna addirittura riavvolgere il nastro fino alla prima giornata di campionato. Un flop finora che il belga dovrà provare a capovolgere nella seconda metà di stagione dopo il suo recente ritorno in campo. Il numero 90 dovrà dimostrare, anche a suon di reti, di valere un eventuale sforzo da parte dell’Inter per trattenerlo al termine dell’attuale stagione. Sono quindi richiesti segnali, fermo restando che prima di tutto andrà trovata un’intesa con lo stesso Chelsea proprietario del cartellino. Una situazione complessa che il giornalista Marco Barzaghi, molto vicino alle situazioni Inter, ha spiegato sul suo canale Youtube: “L’accordo prima che con Lukaku lo devi trovare con il Chelsea e vedere se sono disposti a rivedere al ribasso l’attuale accordo e a ridarti il giocatore per un’altra stagione con un riscatto da fissare. Ieri addirittura circolavano possibilità di un’offerta al Napoli del Chelsea con Lukaku dentro per arrivare a Osimhen. Quindi non sarà facile neanche quel tipo di operazione”.