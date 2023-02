Chelsea, UFFICIALE il rinnovo di Thiago Silva

Nuovo contratto per Thiago Silva, il difensore prolunga il proprio accordo con il Chelsea

In ‘Blue’ fino a (quasi) 40 anni. Quella in corso infatti non sarà l’ultima stagione di Thiago Silva con la maglia del Chelsea. Il difensore centrale brasiliano ha infatti rinnovato il proprio contratto che lo lega ai londinesi.

Silva, a Londra dal 2020, ha prolungato il contratto sino al 2024. L’annuncio è arrivato dai canali ufficiali del Chelsea e anche dallo stesso difensore brasiliano, che sui social ha accompagnato una sua foto in maglia Chelsea semplicemente dalla scritta ‘Forever a Blue’, ‘Per sempre un Blue’, accompagnato dall’hashtag #2024. Il brasiliano, ex Milan e Psg, giocherà quindi per una quarta stagione nella capitale inglese, fino alla soglia dei 40 anni. Resterà poi da capire se la prossima sarà l’ultima annata della carriera per il difensore o se, magari a stagione in corso, deciderà di proseguire la propria avventura nel mondo del calcio.