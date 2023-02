Premio Città di Sanremo, è polemica: “Meglio tardi che mai”

Polemiche al momento della consegna del premio Città di Sanremo: “Meglio tardi che mai”

Come ogni anno, nel corso del Festival di Sanremo non mancano le polemiche e anche nel corso dei quest’edizione, in queste prime giornate, non sono mancate critiche e accuse.

Critiche rivolte a chi è salito sul palco, Blanco in particolare per via della sua decisione di distruggere i fiori sul palco dopo l’esibizione della prima sera, ma critiche che sono state rivolte, più in generale, anche alla critica e alla giuria. In questo senso infatti vanno interpretate le parole di Peppino Di Capri, che annunciato da Amadeus e Gianni Morandi ha suonato al pianoforte la sua celebre Champagne sul palco dell’Ariston. Dopo l’esibizione il cantante, festeggiato per i 70 anni di carriera, ha mostrato una vena polemica al momento della consegna del premio Città di Sanremo: “Meglio tardi che mai, era da tempo che aspettavo questo premio” ha dichiarato il cantante. Parole pronunciate col sorriso, ma l’83enne compositore partenopeo non le ha certamente mandate a dire.