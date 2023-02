L’interista Tananai sorprende e il romanista Ultimo fa discutere: si accende Sanremo 2023

Sanremo 2023 è al suo culmine dopo la terza puntata che ha visto tutti gli artisti esibirsi due volte: ecco i primi verdetti e le curiosità che escono dal Festival

Il Festival di Sanremo, anche quest’anno, si conferma il programma più seguito della televisione in chiaro.

La manifestazione canora, che prevede per questa edizione 28 cantanti in gara, sta sorprendendo così come l’intero show che ha visto dei momenti di grande clamore in queste prime tre puntate. A partire dal raptus di Blanco che ha distrutto i fiori della sua scenografia in occasione della sua esibizione, fino ad arrivare ai sospetti di una presunta lite, poi smentiti, fra Madame e Anna Oxa. In mezzo c’è stato lo spettacolo, che ha aperto il cuore di tutti, offerto da Gianluca Grignani e, soprattutto, le canzoni. L’interista Tananai ad esempio, dopo essere arrivato ultimo lo scorso anno, ha dimostrato un miglioramento enorme tanto da finire stabilmente nella top ten di tutte e tre le giurie. Fa discutere invece Ultimo, noto tifoso della Roma. Il cantautore capitolino infatti, dopo il flop dato dai voti della sala stampa, ha risalito clamorosamente la classifica grazie alla giuria demoscopica ed al televoto piazzandosi addirittura al secondo posto, alle spalle soltanto di Marco Mengoni.

Anche Milan e Napoli, a Sanremo 2023 il calcio non manca

Non sono mancati i riferimenti calcistici anche con gli ospiti e le comparse che si sono alternate sul palco dell’Ariston di Sanremo. Vista la nota fede interista di Amadeus infatti, Mario Di Leva, giovanissimo attore napoletano, ha colto l’occasione per regalare al conduttore una maglia del Napoli accompagnata da uno sfottò: “Ma a meno tredici fa freddo?”.

Anche nella serata di ieri, sempre un giovanissimo, anzi un bambino del coro di accompagnamento di Mr. Rain, durante la consegna dei fiori dopo l’esibizione ha approfittato della presenza di Amadeus per dirgli in faccia un bel “Forza Milan”. A proposito dei rossoneri come non citare il percorso che sta facendo Lazza, noto tifoso del Diavolo. Il trapper milanese è stato uno dei protagonisti della serata di ieri quando, dopo aver cantato, è sceso in platea per regalare i fiori di Sanremo a sua madre.