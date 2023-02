Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 10 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 10 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 10 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata al Milan di Stefano Pioli. I rossoneri tornano in campo questa sera, contro il Torino di Juric, per ritrovare un successo che manca da Salerno alla ripresa del campionato. Pioli scuote la squadra: “Sappiamo che eravamo partiti per rivincere il campionato e non ci riusciremo. Da domani inizia un altro campionato: vogliamo un posto nelle quattro squadre che andranno in Champions League. Mancano 17 partite, il campionato non finisce domani e i giocatori devono saperlo”.

Sul ‘Corriere dello Sport’, oltre al Milan, l’apertura è dedicata anche al Festival di Sanremo e a Paola Egonu: la pallavolista italiana co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi nella terza serata.

Infine, su ‘Tuttosport’ spazio alla Juventus e a Federico Chiesa, in vista della sfida di domenica alla Fiorentina di Italiano. Allegri pensa di rilanciare dall’inizio il grande ex viola insieme a Dusan Vlahovic. Tavolo del Governo sul caso plusvalenze e, in taglio basso, spazio anche alla nuova Superlega, rilanciare nella giornata di ieri da A22.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 10 febbraio 2023

Uno sguardo anche ai principali quotidiani sportivi esteri.

In Spagna, il ‘Mundo Deportivo’ apre con la conferenza stampa del presidente del Barcellona Laporta. Il numero uno blaugrana è tornato a parlare anche della nuova Superlega. In taglio alto, invece, l’addio a Marcos Alonso, papà del terzino ex Fiorentina. La prima pagine de ‘L’Equipe’, in Francia, è infine dedicata al Paris Saint-Germain. Ancora senza Mbappé, Messi e compagni sono eliminati dalla Coppa di Francia a pochi giorni dalla super sfida al Bayern Monaco.