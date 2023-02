Pioli cambia il Milan: la scelta su Leao

Le ultime sulle scelte dei rossoneri per la partita contro il Torino, in programma domani alle ore 20.45 a San Siro

Nuovo esame per il Milan di Stefano Pioli. Domani a San Siro arriva il Torino di Ivan Juric. I rossoneri sono in profonda crisi e un altro passo falso rischierebbe di essere davvero vitale.

Il treno Scudetto è ormai fuggito via, adesso bisogna inseguire quello che porta in Champions League. Il Milan è reduce da sconfitte pesanti, contro Lazio e Sassuolo; poi è arrivato il ko per 1 a 0 contro l’Inter. Il derby, con una squadra bassa, che ha concesso il pallino del gioco agli avversari, ha rappresentato comunque un momento di svolta.

Tonali e compagni sono scesi in campo con la difesa a tre e proprio da qui si ripartirà. Stefano Pioli è stato chiaro: il nuovo modulo serve soprattutto a ridare alla squadra quella solidità persa. Anche domani, dunque, il suo Milan giocherà con tre centrali davanti a Ciprian Tatarusanu. Sicuri del posto sono Pierre Kalulu e Simon Kjaer, l’ultima maglia se la giocano Thiaw e Gabbia. L’ex Schalke 04 – secondo le ultime informazioni raccolte – è in vantaggio sull’italiano e può, dunque, rappresentare il primo cambio rispetto al derby ma non sarà l’unico.

Milan-Torino, Pioli punta su suoi leader

Stefano Pioli, infatti, è pronto a rilanciare Rafael Leão. La terza panchina consecutiva in Serie A sarebbe davvero troppo per il portoghese. Ci sarà così lui in appoggio di Olivier Giroud. L’ex Lille – come ha detto il tecnico in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it – sarà libero di svariare in avanti. Andranno in panchina Origi e per la prima volta Ibrahimovic.

A fare da collante tra attacco e centrocampo, invece, non ci sarà più Junior Messias, bensì Brahim Diaz. Lo spagnolo è in vantaggio su Pobega e Vranckx. A centrocampo non si toccano Rade Krunic e Sandro Tonali, in attesa, chiaramente, di Ismaël Bennacer, pronto a tornare per la partita contro il Tottenham, in Champions League, al pari di Fikayo Tomori. Sulla sinistra, nonostante una condizione fisica non certo ottimale, ci sarà Theo Hernandez, sulla destra un’altra novità, con Saelemaekers in corsia di sorpasso su Davide Calabria.

Milan 3-4-1-2 – Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Brahim Diaz; Leao, Giroud.