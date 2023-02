Dest assente contro il Torino: ecco il vero motivo | CM.IT

Stefano Pioli farà a meno di Sergino Dest nel match contro il Torino. Il terzino non è tra i convocati per la partita contro i granata: ecco perché

Il Milan è arrivato a un bivio delicatissimo della sua stagione e la partita contro il Torino ha il sapore di quelle che proprio non si possono sbagliare, visti i risultati dell’ultimo periodo e l’ultima sconfitta nel derby contro l’Inter.

Stefano Pioli ha già annunciato che i rossoneri proseguiranno con il nuovo assetto tattico, quella difesa a tre che è stata ampiamente criticata da tifosi e addetti ai lavori ma che, secondo l’allenatore, potrebbe dare più stabilità ed equilibrio in un momento in cui dal punto di vista difensivo – e non solo – gira tutto storto. Proprio in difesa, però, nelle ultime ore si parla con sempre più insistenza dell’assenza di Sergino Dest. Il terzino, come molti suoi compagni di reparto, non ha fornito delle prestazioni esaltanti nell’ultimo mese e non è tra i convocati per l’incontro di oggi contro il Torino. In molti hanno ipotizzato che si tratti di una scelta tecnica per il laterale che è in prestito dal Barcellona e che finora non ha avuto un impatto esaltante a Milano. In realtà, le cose stanno in maniera decisamente diversa.

Dest non è disponibile contro il Torino per problemi fisici. Il punto sugli infortuni

Non c’è nessun caso Dest al Milan. Ci sono dei problemi fisici dietro l’assenza dello statunitense. L’esterno, escluso dalla lista Champions League e che domenica non ha preso parte al derby, non giocherà nemmeno contro il Torino. Come appreso da Calciomercato.it, il giocatore è out dopo aver svolto un lavoro personalizzato nel corso degli ultimi giorni, per smaltire dei problemi fisici.

Dest non ci sarà contro i granata, al pari di Tomori, Bennacer, Florenzi e Mike Maignan. Il Milan si augura di riabbrccire il difensore inglese e l’algerino già per la partita contro il Tottenham. Per quanto riguarda il portiere bisognerà attendere la giornata di lunedì per avere un quadro chiaro ma il suo rientro, finalmente, è ormai vicino.