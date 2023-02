Incubo operazione e rinnovo Leao: Maldini dice tutto

Milan, le parole di Paolo Maldini nel pre-partita della sfida contro il Torino. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di DAZN.

Una gara da non fallire per il Milan che contro il Torino va alla ricerca di punti importanti con cui provare a risalire posizioni in campionato. I rossoneri vogliono gettarsi alle spalle il periodo no, con i granata che, però, non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale.

Pochi minuti prima del fischio d’inizio del match ai microfoni di DAZN ha parlato Paolo Maldini. Tanti gli argomenti affrontati dal dirigente rossoneri, a cominciare dalla situazione legata al rinnovo di Leao ma non solo. Ecco quanto riferito da Maldini:

LEAO? Per quanto riguarda la sua posizione, quando l’abbiamo preso faceva seconda punta sulla sinistra. Ha grandi doti da velocista, sulla fascia è stato imprendibile anche se non sempre continuo anche perché quello che chiede Pioli è dispendioso. Il fatto di tornare in una posizione più centrale non lo disturberebbe più di tanto anche perché ha sviluppato una capacità di fare goal. Quello che gli manca è l’attacco dello spazio.

FIRMA LEAO? Manca, manca anche a noi, ci lavoriamo. Siamo al punto di prima, questo non è il momento migliore per pensare alla firma, non c’è previsione di niente. Non c’è in programma nessun incontro, anche se con il telefono e con zoom si può organizzare qualcosa”

MAIGNAN – “Il suo rientro è programmato nei prossimi dieci giorni. Poi chiaramente ci vorrà tempo perché un portiere che è stato fermo per così tanto tempo deve riprendere le distanze, rientrare in forma e lui avendo due ricadute allo stesso punto deve stare molto attento. Situazione delicata, siamo passati anche per una possibilità di intervento durante questi mesi, la cosa per fortuna è stata evitata e dovrebbe essere tutto a posto.”