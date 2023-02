Scelto Dybala per il Milan: è il colpo del rilancio

Il Milan vive un momento di grande difficoltà e pensa al mercato per rilanciarsi: hanno scelto Dybala in rossonero

Un primo, importante, snodo per la stagione del Milan. Quest’oggi il Torino, quindi l’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Tottenham.

Un doppio impegno che per i rossoneri ha assunto i connotati del bivio decisivo della stagione: un duplice risultati negativi renderà conclamata la crisi e porterà a valutazioni sul presente e sul futuro ad ampio raggio; al contrario, una doppia vittoria rilancerebbe la squadra di Pioli che avrebbe così la possibilità di restare in corsa su tutte gli obiettivo stagionali.

Questo però non significa che Maldini e Massara aspetteranno gli eventi senza agire. La dirigenza milanista sa bene che nelle ultime due sessioni di mercato non tutto ha funzionato per il verso giusto. A giugno la musica dovrà essere diversa per garantire quel salto di qualità che gli ultimi innesti non hanno saputo garantire. E la dirigenza milanista potrebbe provare a soffiare un calciatore ad una delle rivali: ma chi sarebbe l’acquisto da fare dalla Serie A?

Calciomercato Milan, scippo Dybala

E’ quello che Calciomercato.it ha chiesto con un sondaggio tramite il proprio canale Telegram: “A fine stagione, quale di questi giocatori dovrebbe acquistare Maldini da una diretta rivale?”

Gli utenti avevano la possibilità di scegliere tra quattro dirette rivali: Dumfries dell’Inter, Rabiot della Juventus, Dybala della Roma e Milinkovic-Savic della Lazio. Proprio la Joya è stato il calciatore più votato con il 48% di preferenze. Quasi un utente su due ha indicato nel numero 21 giallorosso l’uomo giusto per rilanciare le ambizioni del Milan. Più staccato Milinkovic-Savic che raccoglie il 41% di preferenze, mentre Rabiot e Dumfries non vengono visti come possibili colpi da salto di qualità. Il francese ha raccolto appena il 9% di voti, mentre l’esterno olandese si è fermato al 2%. Insomma, non sono loro i profili giusti per far spiccare il volo ai rossoneri: è stato scelto Paulo Dybala per rilanciare le ambizioni del Milan.