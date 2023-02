Intreccio pazzesco Vlahovic-Haaland-Benzema: la Juve sa già tutto

Intreccio pazzesco tra Haaland, Benzema e Vlahovic: la Juventus così può tirare un sospiro di sollievo

Il Manchester City come la Juventus. Mal comune, mezzo gaudio si potrebbe azzardare se non fosse che le due società rischiano sanzioni pesanti (i bianconeri una l’hanno già ricevuta) con ripercussioni altrettanti importanti dal punto di vista sportivo.

Dopo il caso Juve in Italia, è scoppiato quello City in Inghilterra e le big di tutta Europa puntano proprio a Torino e Manchester per provare ad approfittare di quel che sta accadendo. Si parla, neanche a dirlo, di calciomercato e della possibilità che, se le cose dovessero mettersi male per i due club, si possa assistere ad una fuga di diversi calciatori. Così di spettatori interessanti alla vicenda ce ne sono diversi, sparsi un po’ in tutta Europa e quel che potrebbe venirne fuori è una serie di colpi da novanta capaci di riscrivere le gerarchie del calcio europeo. Riflettori puntati ovviamente anche sui bomber con il possibile intreccio che parte da Benzema, passa ad Haaland ed arriva a Vlahovic. Un triangolo da ‘sogno’ visti i protagonisti che potrebbe verificarsi da qui a qualche mese.

Calciomercato Juventus, il triangolo Vlahovic-Benzema-Haaland

Il punto di partenza in questo caso, stando a quanto riporta ‘elnacional.cat’, è proprio Madrid.

Qui Florentino Perez avrebbe deciso di mettere in standby il rinnovo di Karim Benzema: l’attaccante francese è in scadenza nel 2023 e finora non sembrava potesse esserci rischio di rottura. Le cose, invece, potrebbero andare in maniera sorprendente perché il presidente del Real ha intravisto la possibilità di dare un nuovo assalto ad Haaland.

Nel contratto del norvegese c’è una clausola che potrebbe favorire gli spagnoli, attivabile però soltanto nel 2024. La situazione del City però tenta il Real che potrebbe andare all’assalto del bomber, soprattutto se la squadra di Guardiola dovesse fallire l’approdo in Champions. Ed allora Benzema via, dentro Haaland e Vlahovic? Per il serbo si chiuderebbe la porta del ‘Bernabeu’ e aumenterebbero le chance di rivederlo anche il prossimo anno con la maglia della Juventus. Indagini e sanzioni permettendo con la Premier che potrebbe fare da sempre da guastafeste.