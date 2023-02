Show Grignani a Sanremo, interrompe l’esecuzione: ecco cosa è successo

Gianluca Grignani protagonista sul palco, con Quando ti manca il fiato, durante la terza serata del Festival

E’ da poco iniziata la terza serata del Festival di Sanremo, in cui tutti i cantanti si esibiranno per la loro seconda volta. Hanno aperto le danze Paola e Chiara, poi è toccato a Mara Sattei, con una canzone scritta da Damiano dei Maneskin, e Rosa Chemical.

Il quarto cantante in gara a salire sul palco è stato Gianluca Grignani. Il 50enne milanese si è reso protagonista della serata, fermandosi a metà esibizione per problemi di audio.

“A 50 anni ho imparato come si fa, a 20 non avrei saputo farlo“, afferma il cantante. Dichiarazioni che sembrano avere un riferimento chiaro a Blanco, il giovane che per problemi d’audio aveva avuto una reazione diversa.

Amadeus, così, ha raggiunto sul palco Grignani, concedendogli la possibilità di ripetere la canzone. “Mi sono fatto abbassare troppo la voce dall’ottimo fonico di palco e non la sento più in cuffia“, si è scusato Grignani, prima di ricominciare da capo. Applausi per il cantante, che si sono ripetuti al termine dell’esibizione, quando ha lanciato i fiori in mezzo al pubblico.