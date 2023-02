Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 9 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 9 febbraio 2023

La ‘Gazzetta dello Sport’ sancisce il flop di De Ketelaere al Milan, tagliato fuori definitivamente dal cambio modulo: “Fuori gioco“. Intanto l’Inter pensa al futuro di Lukaku: “Sì a Lukaku, ma scontato“. “Il bis del pm anti-Juve” per un nuovo caso Santoriello, con altre dichiarazioni dal passato che farebbero discutere.

Sul ‘Corriere dello Sport’, l’ammissione di Tiago Pinto dopo l’addio di Zaniolo: “Roma più debole“. “Il passo indietro del pm anti-Juve” racconta della probabile uscita di scena di Santoriello dall’inchiesta Prisma. “Osimhen e Kvara non sono in vendita“, le dichiarazioni di De Laurentiis, presidente del Napoli, che si coccola i suoi due gioielli. “Trionfo Bassino, poi il dramma Fanchini” dal mondo dello sci: la Bassino vince l’oro in SuperG ai Mondiali, Elena Fanchini, ex sciatrice, muore a soli 37 anni per un tumore.

Da ‘Tuttosport’, apertura dedicata proprio allo sci con “FantaMarta” e il ricordo della Fanchini: “Ma lo sci piange Elena“. In alto, la rinascita di Vlahovic: “Più magro, più veloce, più Dusan“. Di spalla, titolo sul record di punti segnati in NBA da Lebron James: “Lebron oltre il mito“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 9 febbraio 2023

In Spagna, ‘Sport’ apre con le complicazioni in chiave Barcellona per il sogno del ritorno di Messi: “Torpedo al regreso de Messi“. Fanno discutere le dichiarazioni del fratello dell’argentino, che parla degli spagnoli come ‘traditori’, e si avvicina il rinnovo con il Psg.

In Inghilterra, grande ritorno in campo di Jason Sancho, dopo quattro mesi per infortunio con la maglia del Manchester United: è lui a segnare il gol del pareggio in casa contro il Leeds (2-2). “What a comeback“, è il titolo del ‘Mirror’.