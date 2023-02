La Champions diventa un incubo: altro ko, ottavi a rischio

Il ritorno della Champions League rischia di diventare un vero incubo: altro pesante ko e gli ottavi di finale sono a rischio

Riecco la Champions League. Mentre la Superlega torna a far sentire la sua voce, quella che è al momento la principale competizione europea si riprende la scena.

Lo fa con l’andata degli ottavi di finale e due match molto avvincenti in programma martedì: da una parte il Milan sfiderà il Tottenham di Antonio Conte, dall’altra ci sarà una sorta di finale anticipata tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Due gare però che iniziano con presagi non certo positivi: il Milan deve fare i conti con il forfait di Maignan, ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio, mentre Conte dovrà rinunciare a Lloris, costretto ad operarsi al ginocchio.

Non vanno meglio le cose dalle parti di Parigi con Galtier che non potrà avere Kylian Mbappe per l’andata contro il Bayern Monaco. Un’assenza pesante, con qualche piccola speranza di poterlo portare quanto meno in panchina, alla quale però si aggiunge un altro dubbio.

Champions, il Psg rischia di perdere anche Messi

Oltre a Mbappe, infatti, il Paris Saint-Germain potrebbe dover rinunciare anche a Lionel Messi. L’argentino, reduce dalla vittoria del Mondiale, ha riportato un infortunio nella gara di coppa persa contro il Marsiglia.

Stando a quanto riferisce ‘L’Equipe’, il numero 10 dei transalpini ha accusato un problema muscolare e potrebbe essere costretto a saltare la partitissima. Per adesso, Messi non sarà tra i convocati per la sfida di Ligue 1 contro il Monaco in programma domani sera, poi si valuteranno le sue condizioni in prossimità della gara. Certo per Galtier non certo il miglior modo per avvicinarsi ad un impegno complicato e decisivo per la stagione del Psg e anche per il suo futuro. Con Mbappe quasi sicuramente fuori e Messi, ben che vada, a mezzo servizio, l’incrocio con il Bayern Monaco si profila ancora più complicato.