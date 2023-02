UFFICIALE: Matteo Marani nuovo presidente della Lega Pro

Matteo Marani è il nuovo Presidente della Lega Pro. È arrivato anche l’annuncio da parte della stessa federazione

A seguito dell’assemblea elettiva di questa mattina al Coni è stato nominato il nuovo presidente della Lega Pro che sarà il giornalista Matteo Marani, il quale ha battuto Marcel Vulpis.

Il neo presidente succede al dimissionario Francesco Ghirelli con 39 voti contro i 15 a favore di Vulpis. Come si evince dalla nota ufficiale del profilo Twitter della stessa Lega Pro, due sono state le schede nulle, e altrettante quelle bianche. Al fianco di Marani ci saranno Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri che lo sosterranno nei panni di vice presidenti per il prossimo biennio. Va inoltre ricordato che nel computo della votazione odierna solamente dei 60 club totali di Lega Pro solo 59 (poi 58 presenti) avevano diritto al voto in quanto va esclusa la Juventus next gen.

Stamane alle ore 8.00 la prima chiamata è andata nulla, motivo per cui è servita la seconda alle 11.45 per stabilire il nome del nuovo presidente: a spuntarla è stato quindi Marani.