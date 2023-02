Firma subito, l’ex Real e PSG in arrivo in Serie A

Colpo a sorpresa in Serie A: è in arrivo, da svincolato, l’ex Real Madrid e Paris Saint-Germain. Tutti i dettagli

È in arrivo un colpo a sorpresa in Serie A, a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale.

Lo sta per mettere a segno la Sampdoria di Stankovic, alla disperata ricerca di punti in classifica e gol: “La prima vittoria, il primo gol a Marassi come allenatore è il minimo che devo loro. Sto lavorando e stiamo lavorando per trovare soluzioni, non mi metto a piangere – ha dichiarato il tecnico blucerchiato – a chiudermi in un buco e ad essere disperato. No, con grande orgoglio cerco di difendere la nostra fortezza, prima o poi di vincere la prima partita e fare il primo gol qui in campionato. In Coppa Italia l’abbiamo fatto, ma in Serie A siamo ancora a secco”.

E sui giocatori: “Io li rispetto ancora di più perché, non ci nascondiamo, la situazione non è felice, lo sappiamo tutti. Loro cercano ogni partita di dare tutto, qualcuno anche oltre le proprie possibilità per uscire con la testa alta, chiedo loro solo quello. Umiltà e orgoglio”. Per Stankovic è ora in arrivo un importante rinforzo dal mercato.

Calciomercato Sampdoria, in arrivo Jese

Secondo quanto riportato da ‘AS’, è in chiusura l’affare Jese per la società blucerchiata. L’esterno ex Real Madrid e Paris Saint-Germain sarebbe già a Genova per le visite mediche di rito e la firma.

L’attaccante spagnolo a metà gennaio ha lasciato l’Ankaragücü, diventando svincolato e dunque appetibile a parametro zero. Il club blucerchiato ha raggiunto l’accordo col giocatore e si appresta ad accogliere la scommessa Jese. L’ex Real e PSG riparte dalla Samp.