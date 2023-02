Nuovo Ds insieme a Zidane: la rivoluzione sta arrivando

Rivoluzione in vista, in panchina il sogno si chiama Zidane: può arrivare insieme ad un nuovo ds

Nuovo fiasco in casa Paris Saint-Germain e ora le poltrone iniziano a tremare. Da quella di Galtier a, soprattutto, quella di Campos.

La sconfitta in Coppa di Francia contro l’Olympique Marsiglia maturata nella giornata di ieri (2-1 per gli uomini di Tudor) non è affatto piaciuta ai piani alti e in particolare a Nasser Al-Khelaifi, che ha visto sfumare uno degli obiettivi stagionali. Certo, uno dei meno importanti se si considerano campionato e Champions League, ma pur sempre un obiettivo. E nel mirino, al momento, sono finite le scelte del ds Luis Campos.

Psg, Campos e Galtier a rischio: decisive le prossime gare

Come riferisce ‘Foot Mercato’ la posizione del dirigente portoghese sarebbe infatti a rischio. Campos ha voluto con sé Galtier e ha operato con decisione sul mercato.

Gli addii di giocatori come Di Maria, Wijnaldum, Gueye, Paredes e Icardi hanno portato certamente ad un abbassamento del monte ingaggi, ma i sostituti arrivati, pensando a Renato Sanches, Fabian Ruiz e Soler, non hanno fino ad ora avuto un rendimento impattante. Il Psg resta primo in campionato, con 8 punti di vantaggio su Lens e Olympique Marsiglia. In Champions invece c’è da arginare lo scoglio Bayern Monaco, un ostacolo estremamente difficile da superare. E da Oltralpe sottolineano come le prossime gare potrebbero condizionare fortemente il futuro dei due volti ex Lille. Galtier è uomo di Campos, da lui fortemente voluto quando i vertici qatarioti avrebbero preferito puntare tutto su Zidane: se i risultati ottenuti non dovessero essere quelli sperati, allora è possibile ipotizzare un nuovo cambio, sia nella guida tecnica che a livello dirigenziale. Una nuova rivoluzione dunque, dopo che in questi ultimi anni a Parigi si sono succeduti Leonardo ed Antero Henrique, fino ad arrivare appunto a Campos. Tutto per quel sogno chiamato Champions League che da tempo tormenta il patron Al-Khelaifi.