Svolta in casa Milan: oggi l’incontro per la firma

Oggi può essere una giornata importante per il Milan, fissato l’incontro tra la società e l’entourage del giocatore: rinnovo vicino

Nel momento di maggiore crisi, i rossoneri cercano nuova linfa per rinascere e ritrovare quell’unità di intenti che è culminata nello scudetto della scorsa stagione. Per farlo, la società prova anche a chiudere alcune situazioni incerte.

Negli ultimi mesi si è parlato tantissimo di Rafael Leao e del suo futuro. Senza un rinnovo di contratto, infatti, il portoghese la prossima estate entrerebbe nell’ultimo anno di contratto. Una situazione in cui il Milan perderebbe molto potere contrattuale e, anche in vista di un’eventuale cessione, rischierebbe di vederlo partire a cifre contenute. Oltre al portoghese, poi, anche il suo compagno di reparto sta vivendo nell’incertezza: il contratto di Olivier Giroud scade il prossimo 30 giugno. Per il francese, però, oggi potrebbe essere la giornata giusta.

Oggi è il giorno di Giroud: incontro a casa Milan per il rinnovo

Il 9 febbraio 2023 potrebbe essere una data da incorniciare per i rossoneri, nonostante stiano attraversando uno dei momenti più difficili dell’era Pioli. Quella di oggi, infatti, potrebbe essere la giornata di Olivier Giroud.

Terminata la conferenza stampa in vista della partita col Torino, il tecnico emiliano è atteso a Casa Milan dove si terrà l’incontro tra l’entourage dell’attaccante francese e la dirigenza meneghina. Sul tavolo ci sarà un prolungamento di un anno, mantenendo lo stipendio di 3,5 milioni, mentre il giocatore vorrebbe un leggero rialzo come premio a quanto fatto a Milano. La volontà di Giroud è quella di restare ancora in rossonero, come ha espresso e dimostrato a più riprese, ora la palla passerà a Maldini e Massara. L’incontro di oggi potrebbe essere decisivo per risolvere gli ultimi dettagli e fare quell’ultimo passo decisivo verso il rinnovo di contratto.