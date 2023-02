Juventus e Roma a mani vuote, sprint per la firma: salta il ritorno in Serie A

Dall’Inghilterra ne sono sicuri: salvo clamorosi colpi di scena il suo futuro non sarà in Serie A.

La Juventus si è messa alle spalle una campagna trasferimenti invernale nella quale ha perfezionato soprattutto operazioni in uscita, rinviando ogni colpo in entrata alla prossima estate.

Le mosse dei bianconeri potrebbero incrociarsi con quelle della Roma. Sia i giallorossi che i bianconeri, infatti, si preparano ad una vera e propria rivoluzione delle rispettive corsie laterali. Il rinnovo di Cuadrado è ormai in alto mare e ad Allegri di sicuro avrebbe fatto comodo un sostituto del “Panita” già in questa stagione. In casa Roma il caso Karsdorp sembra essere rientrato ma nel corso dei prossimi mesi non sono esclusi nuovi colpi di scena, soprattutto se dovessero arrivare offerte di un certo tipo.

Calciomercato Juve e Roma, Dalot sempre più vicino alla firma con lo United

Un profilo che in entrata era stato accostato con una certa insistenza ai due club era invece quello di Diogo Dalot. L’imperfetto è d’obbligo dal momento che i sondaggi esplorativi delle due italiane risalgono a diversi mesi or sono. Sogno di mezzo inverno di Max Allegri, il terzino lusitano è sempre più vicino ad apporre la firma sul rinnovo di contratto con il Manchester United.

Prescindendo dall’opzione unilaterale per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, i “Red Devils” hanno sottoposto a Dalot un nuovo prolungamento. Le parti sono sempre più vicine al punto che l‘intesa definitiva – stando a quanto riferito da “The Sun” – sarebbe ormai ad un passo. Da esubero a vero e proprio punto di riferimento: Dalot è stato in grado di scalare gerarchie importanti allo United, meritandosi un rinnovo ormai soltanto da suggellare ufficialmente. Al termine di una trattativa protrattasi per diverse settimane, la distanza tra domanda ed offerta si è ormai assottigliata considerevolmente. Dalot è pronto a legarsi ancora allo United, scrivendo la parola fine alle velleità di un ritorno in Serie A (almeno per i prossimi anni).