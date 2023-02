Perché i concorrenti di Sanremo battono il cinque a Morandi

Perché i concorrenti di Sanremo 2023 battono il cinque a Gianni Morandi dopo le esibizione. Ecco il motivo

A rubare la scena nella prima serata di Sanremo 2023 è sicuramente stato Blanco.

Non sono nemmeno passati inosservati, però, i batti cinque dei concorrenti a Gianni Morandi. Il motivo è da ricondurre al Fantasanremo: il batti cinque al co-conduttore dell’edizione 2023, infatti, è tra i gesti che portano bonus ai concorrenti. In particolare, sono 10 i punti di bonus previsti per i cantanti che danno il cinque a Morandi. Nella prima serata il bonus è arrivato per gIANMARIA e Ariete.