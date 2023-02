Pinto e il problema Zaniolo: “Io posso esser scarso, ma sono arrivate solo due offerte”

Le dichiarazioni del dirigente giallorosso, che commenta il calciomercato. Ecco le sue parole

Parla Tiago Pinto. Il General Manager della Roma risponde alle domande dei giornalisti a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato.

Impossibile non parlare di Nicolò Zaniolo e di una telenovela che ormai si è chiusa, con la partenza per la Turchia, direzione Istanbul, dove vestirà la maglia del Galatasaray. Un trasferimento, che come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, potrebbe fruttare una cifra superiore ai 30 milioni di euro, attraverso i bonus.

Tiago Pinto, però, non appare del tutto soddisfatto dell’operazione: “Sul modo di come sia finita la trattativa non nascondo le mie responsabilità – afferma il General Manager -, pensavo di prendere più soldi e la prova è l’offerta più importante di una settimana fa”, il riferimento è chiaramente alla proposta messa sul piatto da parte del Bournemouth.

Poi è arrivato il Galatasaray – “Con quello che è successo abbiamo trovato questa soluzione che non è male per nessuna delle parti. Tutto qua, non sono veramente contento ma ho dubbi che si potesse far meglio”.

Poi Pinto, invita Zaniolo e tutti a riflettere su questo trasferimento: “Se vai via dalla Roma e gli unici club che fanno un’offerta concreta sono Bournemouth e Galatasaray, magari ci pensi un attimo e oltre a pensare che Tiago Pinto sia scarso pensi che ci sia qualcosa che non va”.

Roma, Pinto boccia il mercato e fa il punto sul rinnovo di Smalling e sulla possibilità Ziyech

La conferenza è soprattutto incentrata, come era prevedibile, su Zaniolo. Tiago Pinto conferma la super offerta del Bournemouth e parla del futuro di Smalling ed El Shaarawy.

Arriva così il bilancio complessivo del mercato di gennaio – “Non sono soddisfatto – non si nasconde Pinto -. In tutte le sessioni ho detto che la squadra si era migliorata, ora non posso dirlo. Abbiamo perso tre giocatori e prendendone due. Speriamo che il recupero di Wijnaldum sia un rinforzo inaspettato. Zaniolo? Non è stata una situazione facile da gestire, se fosse stato venduto prima avremmo potuto trovare una soluzione che penso ci avrebbe potuto far crescere e migliorare. Non voglio dire il nome del calciatore per rispetto ma si, lo avremmo preso se Zaniolo avesse accettato il Bournemouth”.

Possibilità Ziyech – “E’ vero che abbiamo parlato con i suoi procuratori e con il Chelsea ma non era il giocatore di cui parlavo prima…”.

Rinnovi – “Smalling ed El Shaarawy? Tutti e due stanno facendo bene. Abbiamo contatti con il procuratore di Chris perché vogliamo continuare insieme ma tutti sappiamo che il mercato è chiuso solo oggi e avremo ora più tempo. Chris ha lui il diritto di dire cosa fare mentre con Stephan è il contrario”.