Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 8 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 8 febbraio 2023

La ‘Gazzetta dello Sport’ celebra il ritorno della Juventus alla vittoria, con Vlahovic che si sblocca: “Juve, festival Vlahovic” in casa della Salernitana con doppietta del serbo. Intanto in casa Milan tiene banco il caso Maignan, ormai fuori da settembre: “Chi l’ha visto?“. I programmi dell’Inter per il futuro: “L’Inter del futuro per lo scudetto“, con Dumfries, Brozovic e Lukaku in discussione.

Sul ‘Corriere dello Sport’, apertura dedicata al messaggio inviato dal dirigente della Juventus, Francesco Calvo, in risposta al caso sul pm Santoriello: “Rispettate la Juve“. Intanto, ormai sancito l’addio alla Roma di Nicolò Zaniolo: “Zaniolo in Turchia, Mou perde i pezzi“.

Su ‘Tuttosport’, il titolo di apertura è dedicato a Vlahovic: “Juve, è tornato!“. Nel frattempo, il Milan prova a correre ai ripari con il suo di bomber: “Pioli, pronto soccorso Ibra“. E sogna Zaniolo per il futuro: “Zaniolo turco, clausola Milan“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 8 febbraio 2023

In Spagna, i movimenti di mercato del Barcellona, che prova a scappare verso il titolo e intanto continua nel processo di ricostruzione: “Barça-Vitor Roque, ya negocian!“, con il giovanissimo attaccante brasiliano nel mirino dal titolo di ‘Sport’.

In Inghilterra, invece, il caso del momento è quello del Manchester City, sotto accusa per oltre 100 violazioni finanziarie dal 2009, con la Premier League che potrebbe intervenire in maniera addirittura più pesante della Uefa: “Prem case stronger than Uefa“, è il titolo del ‘Daily Express’ come ‘avvertimento’ ai campioni d’Inghilterra.