Infortunio al ginocchio e due mesi di stop: incubo Milan-Tottenham

Il Milan è chiamato ad uscire dalla crisi di gioco e risultati che sta vivendo. Oltre al campionato presto sarà tempo di tornare in Champions. Problemi per il Tottenham

Manca sempre meno al ritorno della Champions League dopo la consueta pausa che intercorre tra la fine della fase a gironi e l’inizio di quella ad eliminazione diretta. Tra le italiane ancora in gara c’è anche il Milan che affronterà il Tottenham di Conte.

Una doppia sfida ricca di fascino e di aspettative quella che attende il diavolo, che vive peraltro un periodo estremamente negativo della propria stagione. I rossoneri ci arrivano infatti nel peggior momento possibile dopo le macerie del campionato e la distanza siderale dalla vetta, e le cocenti sconfitte sia in Coppa Italia che in finale di Supercoppa. Il Milan va quindi a caccia di riscatto e continuità che sono mancate in questo primo scorcio di 2023, e il doppio confronto con gli ‘Spurs‘ potrà fungere da stimolo ulteriore per superare la crisi e rimettersi in carreggiata.

Verso Milan-Tottenham: out Lloris andata e ritorno

La truppa di Pioli, al netto della prossima gara di Serie A contro il Torino, si prepara ad affrontare il Tottenham il prossimo 14 febbraio a San Siro per la sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions.

Arrivano però brutte notizie per la compagine di Conte che perderà per un lungo periodo il portiere e capitano Hugo Lloris, finito ko nella gara contro il Manchester City. Come evidenziato dal ‘Telegraph’ l’estremo difensore transalpino resterà ai box 6/8 settimane a seguito di un infortunio ai legamenti del ginocchio. Così facendo Lloris, vista l’assenza di circa due mesi, andrebbe a saltare anche la gara di ritorno che è prevista per il 6 marzo.