Caso Santoriello, interviene Abodi: “Inopportunità evidente”

Caso Santoriello, interviene il ministro dello sport Abodi: “Inopportunità evidente”. Tutti gli aggiornamenti sulla vicenda

Tiene banco il caso Santoriello nell’ambito dell’inchiesta Prisma riguardante la Juventus. Come noto, il pm è finito nella bufera per le sue dichiarazioni rilasciate nel 2019 contro la squadra bianconera.

A margine di un evento a Roma al cinema Troisi, il ministro dello sport Abodi è tornato a parlarne così: “Il principio di responsabilità vale sempre. È talmente evidente l’inopportunità, anche in momenti in cui si pensa di poterselo permettere, di entrare in un linguaggio che non è istituzionale e consono con il ruolo professionale che si svolge. Ogni parola in più sarebbe inopportuna da parte mia”.

Come raccontato da Calciomercato.it, il pm Santoriello potrebbe esser pronto a fare un passo indietro, qualora dalla Procura fosse richiesto un atto di sensibilità. Si sottolinea, sempre da fonti interne alla Procura, come il video sia stato tagliato ad arte: si trattava di uno sfottò con colleghi di schietta fede juventina, un modo per alleggerire la complessità del tema legato alle plusvalenze ed ai reati di natura economica.

Abodi sul caso Santoriello: “Il principio di responsabilità vale sempre”

Si attendono dunque novità anche sul fronte Santoriello, anche dopo le dichiarazioni del ministro Abodi.

Il ministro, infine, ha anche parlato anche di Euro 2023: “Ci stiamo concentrando sulla candidatura agli Europei del 2032. Mi sembra una sfida importante e c’è un primo obiettivo che è quello di presentare un dossier rafforzato dall’impegno di Governo entro aprile per una decisione che arriverà poi a settembre-ottobre. Questa mi sembra una sfida possibile sulla quale preferisco concentrarmi”.