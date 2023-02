Attacco diretto gli arbitri: la Juventus alimenta la polemica

La Juventus ha portato a casa il bottino pieno contro la Salernitana. Successo netto per 3-0 in trasferta come non accadeva da tempo. Polemiche social però per Rabiot

Torna a vincere in campionato la Juventus ed anche in modo netto e convincente. Un 3-0 in trasferta sul campo della Salernitana che restituisce un minimo di sorriso ai bianconeri, che vivono un’annata estremamente difficile sotto tanti punti di vista.

La penalizzazione in classifica pesa parecchio sulle ambizioni della Juve che al momento è a soli 26 punti al decimo posto al pari del neopromosso Monza. Chiaro che il -15 ha rivoltato completamente la situazione della squadra di Allegri che intanto prova a compattare il gruppo ritrovando gradualmente anche calciatori molto importanti come Dusan Vlahovic. Il serbo, apparso in gran forma ieri a Salerno, ha siglato una doppietta decidendo la sfida, e contribuendo anche all’azione della rete del connazionale Kostic. Tutto bene sostanzialmente quindi per la Juventus, che anche in una serata tranquilla è incappata, seppur in un solo giocatore, in una polemica.

Salernitana-Juventus, Rabiot polemizza su Instagram: “Era rosso”

Il focus è su Adrien Rabiot che ha giocato titolare e tutta la partita contro la Salernitana rimediando anche un’ammonizione nel corso del primo tempo. Al netto della prova in se, il centrocampista francese ha polemizzato quest’oggi attraverso il suo profilo Instagram.

Il numero 25 della Juve ha infatti pubblicato tra le storie il filmato di un bruttissimo intervento subito in scivolata da Vilhena intorno al 22′ della prima frazione. Un fallo molto scomposto e per il quale evidentemente Rabiot chiedeva un cartellino rosso come si evince dalla costruzione della story in cui ci sono una manciata di GIF dello stesso cartellino ed una anche del logo dell’Aia. Polemica social quindi per lo juventino anche nel day after di una gara vinta.

Ecco la storia Instagram di Rabiot: